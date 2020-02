Djeca: 'Stariji i ćelav čovjek mamio nas bombonima'. Pored iste škole prijavljen i sumnjiv kombi

Iako to nije prva dojava o navodnim vozilima u Osijeku iz kojih nepoznate osobe mame djecu, posljednji slučaj, od četvrtka u osječkom naselju Jug 2, ipak je uznemirio građane, a cijelu priču istražuje i policija.

– Vraćali su se iz škole u 12.30 sati, njih troje, moj sin, još jedan dječak i djevojčica, a svi su učenici drugog razreda, dakle u dobi od osam godina. Imaju pet minuta hoda od OŠ Tina Ujevića do Šibenske ulice i tu su praktički već pred kućom. Nasred te ulice došao je automobilom jedan čovjek, otvorio prozor i, po priči moga sina, rekao djevojčici “Ajde dođi, imam bombona za tebe pa ću te odvesti kod tvoje mame.” Auto je običan, Opel, starija je osoba bila u pitanju pa je ona i krenula prema njemu, ali je drugi dječak ostao pribran i rekao joj: “Nemoj ići”, pa se ona vratila. Hodali su dalje pločnikom, a on se vozio polako kraj njih i gledao ih, nekakvih 50-ak metara. Tada je moja mama izašla pred njih sa psom, jer ih je ugledala iz dvorišta, pa je on otišao – govori nam majka jednoga od dječaka koji su, kako tvrde, svjedočili tom događaju.

Razgovarajte s djecom

Sve troje djece kazalo je da ne poznaje čovjeka u sivom Opelu, “ćelavog, s kosom sa strane”. Riječ je, inače, o mirnoj, slijepoj ulici “u koju zalaze samo stanari i njihovi gosti”.

– Moja mama nije shvatila da je to neki sumnjivi auto jer nije očekivala da bi, usred dana, u toj ulici mogla postojati neka opasnost za djecu, tako da nije zapamtila registraciju. Nije nam bilo svejedno pa smo se, roditelji sve troje djece, zaputili u policiju – nastavlja majka.

Krim-inspektori iste su večeri, oko 21 sat, pokucali na vrata roditeljima i ispitali mališane.

– Ozbiljno smo shvatili prijavu, i dalje radimo po njoj. Poručujemo građanima da nema razloga za zabrinutost, djeca su potpuno sigurna ne samo u Osijeku nego općenito u Hrvatskoj. Pozivamo roditelje da više razgovaraju s djecom i upoznaju ih koje opasnosti vrebaju na njih na putu do škole, nauče ih kako se ponašati u prometu, jer se upravo u prometu skrivaju najveće opasnosti, a onda i kako se ponašati u odnosu na nepoznate osobe. Ponavljam, razloga za paniku i strah nema. Svakodnevno smo u školama, provodimo preventivne programe, kako u odorama, tako i u civilu – poručuje Zoran Kon, glasnogovornik PU osječko-baranjske.

Nedavno još jedna prijava

U Osijeku, dodaje policija, nikada nije bilo otmice djece, ali dojava o sumnjivim kombijima bude svake godine. Roditelji su obavijestili i ravnateljicu OŠ Tina Ujevića i stručno vijeće, a oni su najavili razgovor s učenicima kako bi smirili paniku. Kako se neslužbeno doznaje, prije dva tjedna policiji je prijavljen i sumnjiv kombi u blizini iste škole.