Divljali po parkingu, vrijeđali mladića koji ih je upozorio, razbili mu staklo na vozilu, s 1,11 promila sjeli za volan...

Za oštećenje tuđe stvari te remećenje javnog reda i mira prijavljena su dvojica mladića u dobi od 20 i 29 godina, priopćila je policija. Riječ je o događaju koji se zbio 7. rujna na parkiralištu u Baškoj na Krku gdje su njih dvojica remetila red i mir divljajući automobilom po tom parkiralištu. Vozili su prebrzo zbog čega im je prigovorio 23-godišnjak. No 20-godišnjaku i 29-godišnjaku se to očito nije svidjelo pa su ga prvo počeli vrijeđati, a 29-godišnjak mu je lupao po automobilu i na koncu razbio i staklo tog automobila. Vidjevši sve to, 23-godišnjak se udaljio no dvojac je krenuo za njim no nisu daleko stigli jer ih je uskoro zaustavila policijska ophodnja

Tada je utvrđeno i da su pod utjecajem alkohola, a vozilom je upravljao 29-godišnjak kojem je izmjereno 1,11 promila alkohola u krvi. On je prekršajno prijavljen i sankcioniran, dok je 20-godišnjak sankcioniran zbog remećenja javnog reda i mira. Osim toga, 29-godišnjak je kazneno prijavljen i zbog uništenja tuđe stvari, a slijedi mu i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Rijeci.

