Diplomatski ping-pong: Slovenija će tražiti da Hrvatska plati pola troškove arbitraže

Nema provedbe arbitražne odluke, nema plaćanja troškova. Slovenija će razgovarati s Hrvatskom o plaćanju 150 tisuća eura, koliko iznose troškovi procesa na Sudu EU, ali tek kad dvije države budu razgovarale o implementaciji arbitražnog sporazuma. Tako su, ukratko, reagirali iz slovenskog Ministarstva vanjskih poslova na našu informaciju da Slovenija, unatoč nalogu Suda EU, nije Hrvatskoj dvije i pol godine isplatila troškove postupka. Odgovor nesumnjivo vodi u pat-poziciju.



Naime, Hrvatska je jednoglasnom odlukom Sabora izašla iz arbitraže oko granice zbog korumpiranosti i stoga konačnu odluku arbitražnog suda smatra nevažećom. To je, usto, još jedan signal da će vlada premijera Roberta Goloba ustrajati na stajalištu da je arbitražna odluka završen posao i da je Hrvatska mora primijeniti. Slovenski MVP ipak pokušava opovrgnuti tvrdnje da neplaćanjem ne poštuju Sud EU, na kojem su tužili Hrvatsku smatrajući da neprovođenjem arbitraže Zagreb krši pravo EU. Sud se u siječnju 2020. proglasio nenadležnim i naložio Sloveniji kao strani koja nije uspjela u sporu da plati troškove. Hrvatska je isporučila račun, no do sada uplatu nije primila.