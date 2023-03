Dio oporbe podržao neradne nedjelje, ostali skeptični: 'Navika kupovine tim danom neće nestati'

Dio oporbe je tijekom rasprave o izmjenama Zakona o trgovini podržao taj zakon poručivši kako time žele pomoći nekoliko tisuća zaposlenih u tom sektoru, posebice žena, ali su upozorili i da zakon radnicima ne jamči neradne nedjelje te se pogoduje velikim trgovačkim lancima. Tijekom rasprave podršku zakonu najavili su klubovi Socijaldemokrata, HSS-a i RF-a i SDP-a.

SDP-ova Sabina Glasovac pozdravila je "mali iskorak" da se ženama u trgovini osigura dan odmora upozorivši da navika kupnje nedjeljom neće nestati.

Drži da će se umjesto u velikim trgovinama kupovina obavljati po benzinskim postajama i sličnim mjestima i putem online kupovine čime se otvara prostor da ponovno iste žene nedjeljom rade na pakiranju naručenih artikala za dostavu za nikakvu ili minimalnu plaću. Da će glasovati za taj zakon najavio je i Željko Pavić (Klub Socijaldemokrati) koji smatra da on nije dobar, ali se njime pomaže nekoliko desetaka tisuća zaposlenih, pogotovo žena. Drži i da zakon radnicima ne jamči neradne nedjelje upitavši se zašto se zabranjuje rad malim i obiteljskim trgovinama koje su nedjeljom zarađivale i do 20 posto prihoda. Također, upitao se i zašto se pekarama zabranjuje rad nedjeljom koje taj dan prodaju više pekarskih proizvoda nego nekih radnih dana.

Pavić ocjenjuje da se zakonom pogoduje velikim trgovačkim lancima, benzinskim postajama, trgovinama u sastavu vjerskih objekata, autobusnih i željezničkih kolodvora, trajektnim lukama i sl. I Katarina Peović (Klub HSS-a i RF-a) smatra da ne može glasovati protiv zakona, čak i u ovom obliku, netko tko misli dobro radnicima. Smatra kako se radnike u trgovini od rada nedjeljom ne može obraniti ako nema nikakve zakonske pretpostavke za to.

Uz benzin po kruh i mlijeko?

Antiradničkim je ocijenila argument onih koji smatraju da se radnicima nedjelja treba platiti više, pa neka onda oni sami biraju. Smatra i da HDZ taj zakon ne donosi zbog radničkih prava, već zato što je to popularno i to podržava 82 posto ispitanika. Ocjenjujući predložena zakonska rješenja lošim, Katarina Nemet (Klub IDS-a) rekla je da bi puno bolje bilo da se rad nedjeljom ostavi na slobodni odabir poslodavcima ali i da država strogo kontrolira poštuju li se sve zakonske obaveze te plaćaju li se radnici adekvatno za rad nedjeljom.

I Nemet smatra da se tim zakonom u povlašteni položaj stavljaju trgovine na benzinskim postajama. "Neću se začuditi ako ćemo na benzinskim postajama nedjeljom u dogledno vrijeme kupovati kruh, mlijeko, meso, ribu, voće i povrće i sve ostalo što vam u nedjeljnoj kupovini može zatrebati", rekla je. Da zakon neće podržati najavio je i Klub Centra i Glasa jer, kako je rekla Marijana Puljak najboljom opcijom smatraju da se rad nedjeljom ostavi kao opcija poslodavcima hoće li raditi ili ne uz poštivanje svih zakonskih obaveza i adekvatno plaćanje radnika za rad nedjeljom i blagdanom te osiguravanje slobodnog dana.

Pri tome su i za vrlo stroge kontrole i kazne za one koje ne poštuju zakonske obaveze prema radnicima. Za razliku od oporbe, Marijana Petir (Klub HDZ-a) rekla je da zakon nisu pročitali oni koji tvrde da će se na benzinskim postajama prodavati mlijeko, meso i kruh. Ako bi to netko pokušao raditi bio bi u prekršaju i bit će kažnjen, pojasnila je. Petir je kazala i da u vrijeme snažnih epidemioloških mjera, kada su trgovine bile zatvorene nedjeljom, nije došlo do financijske dobiti trgovaca niti je itko ostao bez posla. Istaknula je i kako istraživanja pokazuju da se 80 posto građana slaže s uvođenjem neradne nedjelje.

>> VIDEO Plenković o financijskom izvještaju HDZ-a: 'Stranka se ponaša racionalno, trošimo koliko nam treba'