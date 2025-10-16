DigiDeck25: Najveća građevinska konferencija digitalnih tehnologija

DigiDeck25, najveća regionalna konferencija posvećena digitalnim tehnologijama u graditeljstvu, bit će održana 6. studenoga 2025. u Mozaik Event Centru u Zagrebu. Konferencija okuplja profesionalce iz prakse, projektante, inženjere i predstavnike industrije te i ove godine nudi bogat program ispunjen predavanjima, praktičnim radionicama i izložbeni prostor s rješenjima za modernizaciju procesa u graditeljstvu.

Program DigiDeck25 namijenjen je širokom spektru sudionika u industriji graditeljstva, a posebno je relevantan za arhitekte i građevinske inženjere, BIM(Building information modeling) koordinator(e/ice) i projektante koji rade u BIM okruženju, projektne menadžere i voditelje projekata, CAD dizajnere i 3D modelare, studente i stručnjake u profesionalnom usavršavanju koji žele steći praktične vještine za tržište rada, kao i za izvođače i tehničko osoblje uključeno u izvedbu i koordinaciju radova.

Posebnu vrijednost DigiDeck25 donosi Educational stage powered by Sveučilište Algebra Bernays, namijenjen svima koji žele praktična znanja i izravan uvid u najnovije tehnologije. Na rasporedu su predavanja koja donose konkretne uvide u najnovije tehnologije i prakse.

Radionice su usmjerene na primjenu BIM-a u stvarnim projektima, jedna posvećena organizaciji projekta i izradi EIR-a/BEP-a, druga fokusirana na razvoj učinkovitog predloška (templatea) koji podupire koordinaciju i kvalitetu dokumentacije. Obje radionice vode iskusni praktičari (Filip Andabaka (Salterra), Vedran Orešić (BIM4You) i Goran Anić (ATP Zagreb) i kroz rad u timovima, igre uloga i konkretne zadatke pokazuju kako dokumenti i alati postaju živi elementi procesa, ne formalnost, nego instrument za bolju komunikaciju, bržu koordinaciju i jasnije ciljeve projekta.

Radionica „Trebam BIM, KOMADA 1“ simulira stvarnu situaciju u kojoj projektanti, izvođači i investitori dogovaraju organizaciju BIM projekta. Kroz igru uloga i sticky-notes metodologiju, sudionici u 90 minuta prolaze osnovne elemente izrade EIR-a i BEP-a. Cilj radionice je pokazati da BIM dokumenti nisu formalnost, već rezultat dogovora svih strana odnosno praktičan pristup koji smanjuje nesporazume, ubrzava koordinaciju i gradi zajedničko razumijevanje projektnih ciljeva.

Radionica „Moj template je bolji od tvog template-a“ okuplja 30 sudionika koji timskim radom i mentorskim pristupom prolaze četiri faze projekta, od idejne faze do predaje dokumentacije točnije, kako bi zajednički definirali ključne elemente kvalitetnog BIM predloška. Kroz praktične zadatke analizirat će se struktura podataka, konvencija imenovanja, standardi prikaza i parametri potrebni za koordinaciju. Na kraju radionice formirat će se skup preporuka koje pokazuju što dobar predložak mora sadržavati da bi podržao cjeloviti BIM proces. Poruka je jednostavna: predložak nije tehnika dodatak, nego alat koji odražava način rada i razinu organizacije projekta.

Pored radionica, predstavit će se blok predavanja pod nazivom ‘Ja to tako radim’ gdje će stručnjaci predstaviti konkretna rješenja i primjene digitalnih tehnologija u graditeljstvu. Cilj ovog bloka predavanja je ponuditi uvid u konkretna rješenja i digitalne tehnologije koje pomažu inženjerima u njihovom svakodnevnom radu. Publiku očekuju predavanja o 3D Gaussian Splatting metodi, digitalizaciji troškovnika, izradi prostornog modela podzemlja, primjeni AI načina rada u svakodnevnom radu i mnoga druga.

Jedan od organizatora konferencije, Vedran Orešić, BIM konzultant, predavač i mentor na BIM programima Sveučilišta Algebra Bernays, izjavio je: „Na DigiDeck25 želimo pokazati da digitalne tehnologije nisu samo teorija, nego alat koji može konkretno unaprijediti procese projektiranja, planiranja i izvedbe. Kroz radionice ćemo polaznicima približiti kako se BIM metodologija koristi u stvarnim projektima, od koordinacije sudionika do optimizacije troškova i vremena izvođenja. Posebno mi je drago što takva znanja danas mogu steći i polaznici naših programa koji se provode kroz vaučere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, jer upravo kroz te edukacije gradimo novu generaciju digitalno pismenih inženjera.”

Uz Vedrana jedna od organizatorica je i Monika Mlakić, također predavačica i predsjednica Centra za digitalnu izgradnju Hrvatska (CDIH), koja ističe važnost edukacije i tehnologije u razvoju građevinskog sektora: “DigiDeck25 predstavlja jedinstvenu priliku za povezivanje stručnjaka iz industrije, inovatora i edukatora. Konferencija omogućuje sudionicima da iz prve ruke upoznaju najnovije tehnologije i pristupe digitalizaciji u graditeljstvu te da steknu praktične uvide koje mogu odmah primijeniti u svojim projektima. Važno je da ovakvi događaji potiču kontinuirano učenje i suradnju, jer digitalna transformacija zahtijeva zajednički angažman svih dionika u sektoru.”

Njihova će izlaganja posjetiteljima pružiti konkretne uvide u praktičnu primjenu BIM metodologije, digitalnu koordinaciju projekata te suvremene pristupe integraciji CAD i 3D alata u svakodnevni inženjerski rad.

Uz njih će na DigiDeck25 sudjelovati i više od 20 domaćih i inozemnih stručnjaka koji će predstaviti najnovije tehnologije, projekte i trendove digitalizacije u graditeljstvu.

Dio konferencije bit će posvećen razvoju stručnih digitalnih kompetencija kroz edukacije koje se provode na Sveučilištu Algebra Bernays, a koje su potpuno sufinancirane putem vaučera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Programi obuhvaćaju četiri aktualna područja: koordiniranje BIM modela, izradu BIM projekata, primjenu CAD alata za izradu tehničkih nacrta i 3D modeliranje te 3D dizajn.

„BIM tehnologija danas postaje nezaobilazna u arhitekturi i građevinarstvu, ali sve više je primjenjuju i drugi sektori povezani s projektiranjem i upravljanjem izgradnjom. Naša je misija pomoći stručnjacima da savladaju ovaj suvremeni način rada koji uvelike povećava učinkovitost, preciznost i suradnju na projektima – istaknuo je Igor Kundić, savjetnik uprave Sveučilišta Algebra Bernays, te dodao: „Uz BIM nudimo i potpuno nove mikro kvalifikacije iz CAD-a i 3D modeliranja, koje je moguće pohađati kroz program vaučera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Time smo kreirali izuzetno atraktivan paket programa za sve koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine u projektiranju i graditeljstvu te odgovoriti na nove potrebe tržišta rada.

Prijava i dodatne informacije