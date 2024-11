DHMZ izdao upozorenja: Snijeg u gorju, a u nekim djelovima zemlje se očekuje i velika količina oborina

Danas do kraja dana na Jadranu i u unutrašnjosti će biti pretežno oblačno i kišovito dok će u Dalmaciji ipak biti nešto sunca. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu slabo do umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 8 i 13, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 14 do 18 °C. Izdano je i žuto upozorenje za sjeverni Jadran, odnosno u Gospićkoj i Riječkoj regiji. Iz DHMZ-a upozoravaju na oblinu kišu te upozoravaju kako bi moglo doći do "lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina". Osim toga, apeliraju vozače na oprezniju vožnju radi lošijih uvjeta na cesti. Dodaju kako su na sjevernom Jadranu, prema kraju dana u noći i na dijelu srednjeg Jadrana mogući neverini.

Foto: DHMZ

Slično vrijeme možemo očekivati i sutra, međutim postoji šansa za snijegom i susnježicom u gorju. Bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i uz njega, a kasnije u danu i u ostatku Hrvatske, priopćili su iz DHMZ-a. Uz zahladnjenje u noći u višem gorju moguća susnježica i snijeg te ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Nadalje, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, poslijepodne na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniže jutarnje temperature će biti od 4 do 9 °C, a na Jadranu između 9 i 14 °C. Najviše dnevna temperatura će biti od 9 do 13, dok će na Jadranu najviša temperatura biti između 13 i 18 °C.

POVEZANI ČLANCI:

Foto: DHMZ

U istočnoj Hrvatskoj će biti pretežno oblačno s povremenom kišom, češćom poslijepodne. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12 °C. Središnja Hrvatska oblačna uz povremenu kišu. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 8 do 11 °C. U Gorskom kotaru i Lici oblačno s povremenom kišom. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura od 7 do 10 °C.

U Istri oblačno s kišom i pljuskovima, osobito prijepodne te će puhati slab do umjeren jugo i jugozapadnjak, prijepodne okretanje na sjeverozapadnjak i buru. Najviša temperatura od 12 do 15 °C. Na sjevernom Jadranu pretežno oblačno uz povremenu kišu. Puhat će slab do umjeren jugo i jugozapadnjak. Temperature od 13 do 17 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano, uz naoblačenje i moguću kišu na sjeveru od sredine dana. Puhat će slabo do umjereno jugo, a najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 18 °C.

Foto: DHMZ

>> FOTOGALERIJA Ovo su najopasnija područja za potrese u Hrvatskoj i Europi