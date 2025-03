DHMZ izdao posebno upozorenje: I dalje će biti obilne kiše, rast će vodostaji

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je na povećanje vodostaja na slivu Save zbog dugotrajne oborine u Hrvatskoj i BiH. Nakon nekoliko kišnih dana, kako ističe, nastavlja se oborinska epizoda uz dotok vlažnog zraka u sklopu ciklone koja se od južne Italije vrlo sporo premještala u Jadransko more. "Prizemna ciklona će se tijekom petka i subote postupno popuniti, no na vremensku situaciju će utjecati visinski ciklonalni vrtlog koji zahvaća Jadransko more, Balkanski i južni dio Apeninskog poluotoka i u sklopu kojeg će nam nastaviti pritjecati zrak bogat vlagom. Do nedjelje se očekuje obilna kiša, osobito na području Dinarida", navodi DHMZ.

Nestabilno vrijeme s dugotrajnim oborinama na području Hrvatske te Bosne i Hercegovine traje već neko vrijeme čime je, poručuje DHMZ, površina tla već visoko zasićena vodom. Kako se pojašnjava, visoka vlažnost površinskog sloja tla uzrokuje da sva količina oborine koja pada na takvo zasićeno tlo direktno otječe u vodotok i doprinosi povećanju protjecanja, odnosno vodostaja nizvodno.

"Obzirom na prognoziran nastavak kišnog razdoblja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine tijekom sljedećih nekoliko dana, ostvarene oborine bi mogle uzrokovati značajno podizanje vodostaja svih pritoka rijeke Save, a naročito njenih desnih pritoka - Una, Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Bosna, Vrbas, itd. Uslijed povećanih dotoka sa svih pritoka doći će i do povećanog dotoka rijeke Save u njenom srednjem i donjem dijelu toka u Hrvatskoj. Hidrološke postaje na navedenim rijekama bi mogle doseći značajne stupnjeve obrane od poplava što će prvenstveno ovisiti o ostvarenoj oborini na pojedinim slivovima", dodaje se.

DHMZ napominje da je pozornost potrebno usmjeriti na Kupu s pritocima, donji dio toka Une, te srednji i donji dio toka Save jer će se, prema sadašnjim prognozama, nastavak oborine dogoditi na njihovim slivnim područjima. Uz to, iako rijeka Neretva utječe u Jadran u Hrvatskoj, većina njenog sliva se nalazi u Bosni i Hercegovini. Njihova nadležna Agencija za vodno područje Jadranskog mora jučer je izdala upozorenje o mogućim poplavama za donji dio sliva Neretve s očekivanim vrhom vodnog vala 29./30. ožujka, što posljedično znači da je moguć je porast vodostaja i na hrvatskom dijelu Neretve.

Ravnateljstvo civilne zaštite noćas je izvijestilo kako je, uslijed obilnih oborina i izlijevanja rijeke Vučica cijelim koritom u Orahovici, aktiviran stožer grada Orahovice. "Angažirani su resursi Hrvatskih voda, VZ Orahovica i Čačinci, okolni DVD-i; u pripravnosti su komunalne i prometne službe te čamac JVP Slatina", navelo je Ravnateljstvo. Prema trenutnim informacijama DHMZ-a, od utorka slijedi stabilnije vrijeme s manje ili nimalo oborina, te smirivanje i opadanje vodostaja u gornjim dijelovima slivova.

GALERIJA Katastrofa u Orahovici: 'Rekordne oborine poplavile ulice, voda došla do kuća, čamcima evakuiraju ljude'