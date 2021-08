Detalji ubojstva kod Ljubuškog: Počinitelji su dobro znali kretanje ubijenog Brkića

Ubojstvo koje se dogodilo u noći s ponedjeljka na utorak u malenom zaseoku Vodice u Vojnićima kod Ljubuškog šokiralo je stanovništvo ovog grada. Kako se navodi u službenom priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije, dana 9. kolovoza 2021. u 23.38 PU Ljubuški zaprimio je prijavu da u mjestu Vojnići, zaseoku Vodice, u šumi leži muška osoba s vidljivim tragovima krvi te da se u blizini tijela nalazi putničko vozilo Mercedes.

- Na mjesto događaja odmah su izišli policijski službenici PU Ljubuški i djelatnici Hitne pomoći Doma zdravlja Ljubuški. Dežurna liječnica Doma zdravlja Ljubuški konstatirala je smrt muške osobe, a policijski službenici utvrdili su kako je riječ o T. B. (47) iz Vojnića te da je usmrćen iz vatrenog oružja - stoji u priopćenju.

O događaju je izviješten dežurni županijski tužitelj, a mjesto događaja je osigurano.

- U tijeku su očevidne radnje koje pod nadzorom postupajućeg županijskoga tužitelja vrše policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Ljubuški i Sektora kriminalističke policije MUP-a ZHŽ-a, a poduzimaju se i druge mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja kaznenog djela i pronalaska počinitelja - priopćili su jučer u jutarnjim satima iz MUP-a ZHŽ-a.

Neslužbeno doznajemo kako je ubijen Toni Brkić rodom iz zaseoka Vodice u Vojnićima, susjedima i prijateljima poznatiji pod nadimkom Tonćo. Prema navodima našeg izvora, riječ je o ubojstvu iz zasjede, odnosno klasičnoj sačekuši nedaleko od Brkićeve rodne kuće. Na Brkića je najvjerojatnije pucano dok se kretao autom, međutim, tijelo je pronađeno na podu, nekoliko metara dalje od vozila.

Naš izvor navodi kako je pretpostavka da je ranjen u automobilu te da je najvjerojatnije izašao iz njega kako bi pokušao potražiti pomoć. Inače, u roditeljsku kuću Brkić dolazi povremeno za božićne blagdane i tijekom ljeta jer već godinama s obitelji živi u Zagrebu. U rodnoj kući žive mu roditelji.

Izvor navodi i da su počinitelji ili počinitelj ovog brutalnoga čina očito vrlo dobro poznavali kretanje ubijenog Brkića, ali i teren na kojem se ubojstvo dogodilo. Naime, spomenuti zaselak nekoliko je kilometara udaljen od središta mjesta, a put do njega nije naseljen. U samom zaseoku Vodice svega je nekoliko kuća, zbog čega spomenuta cesta nije previše prometna.

- Tom cestom najčešće voze mještani jer vodi do tih nekoliko kuća Brkića. Nešto niže je pršutana, tako da putnici sa strane uglavnom idu do nje, no dalje prema samom zaseoku voze samo oni koji tu žive - zaključio je naš izvor dodavši kako je Brkić prije nesretnog događaja s društvom bio na ručku na Koćuši, nedaleko od mjesta ubojstva.

