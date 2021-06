Delta-soj probija se u Hrvatsku, uz dvije doze mala je vjerojatnost zaraze

Oko 570 građana cijepljeno je jučer do 15 sati u Školi narodnog zdravlja "Dr. Andrija Štampar" u Zagrebu, gdje su HZJZ i Medicinski fakultet u Zagrebu organizirali cijepljenje prvom dozom Pfizera bez narudžbe.

- Najavili smo početak cijepljenja u 9, ali je stotinjak ljudi stiglo još prije 8 pa smo počeli u 8. Najviše ih je došlo ranije ujutro, kasnije ih je bilo nešto manje, no zadovoljni smo kako je prošao prvi dan nenajavljenog cijepljenja. Nije se dugo čekalo, jedan nam je gospodin rekao u šali: "Dulje sam čekao tramvaj nego cijepljenje!" - rekla nam je prof. Mirjana Kujundžić Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja "Dr. Andrija Štampar".

Prof. Kujundžić Tiljak procjenjuje da će danas i sutra doći još više ljudi. Danas se bez najave može cijepiti u Školi "Dr. Štampar" u Rockefellerovoj ulici broj 4 od 9 do 15 sati, a sutra, u srijedu, u dvokratnom terminu - od 8.30 do 11 te od 16 do 19 sati. Preporuka je da stariji i kronični bolesnici dođu do 11, a poslije oni u dobi između 40 i 65 godina, međutim, nikoga neće odbiti. Pretpostavlja se da će najviše ljudi doći u srijedu poslijepodne, kada su pozvane mlađe osobe i kada će doći oni koji ranije ne mogu zbog radnog vremena.

Na cijepljenje je potrebno donijeti zdravstvenu iskaznicu.

U srijedu nakon cijepljenja u 19.30 na Langovu trgu održat će se i koncert Đanija Stipaničeva. Pjevač će se cijepiti prije samog koncerta, dajući time primjer o važnosti te javnozdravstvene akcije.

VIDEO Što je zapravo delta soj koronavirusa i koliko je opasan?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od danas počinje cijepljenje po istom principu, znači bez narudžbe, i u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Svi osiguranici HZZO-a mogu doći na cijepljenje prvom dozom danas od 8 do 12 sati i od 14.30 do 19 sati na punktovima za masovno cijepljenje zagrebačkih domova zdravlja: Dom sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, sportska dvorana Gimnazije Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, i Srednja tehnička škola Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, u Sesvetama.

Na Velesajam nije moguće doći bez najave jer se tamo sutra cijepe samo prethodno naručene osobe.

Epidemiolog prim. Bernard Kaić prije je kazao da se zasad ne ide s preporukama o cijepljenju zdrave djece. No, idućih mjeseci pratit će se iskustva zemalja koje su cijepile djecu i budu li pokazatelji takvi, sljedeće školske godine mogli bismo organizirati i cijepljenje djece u školama, kazala je jučer dr. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a. Brzošireći indijski soj koronavirusa, tzv. delta-soj, probio se i u Hrvatsku. Zasad je zabilježeno devetnaest slučajeva u Šibensko-kninskoj županiji, šest u Međimurskoj županiji i jedan slučaj u Zagrebu, a zadarski epidemiolozi vjeruju da ga ima i u tamošnjoj županiji. Stručnjaci kažu da će se delta-soj sigurno proširiti i postati dominantan soj. Kako je pojasnio imunolog prof. Zlatko Trobonjača, delta-soj je imunoinvazivan pa bi dvije trećine ljudi cijepljenih jednom dozom mogli oboljeti simptomatski, nasuprot samo 10% cijepljenih objema dozama.