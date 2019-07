Dao ostavku u HDZ-u pa Plenkoviću i Jandrokoviću poslao ove stihove

Nekadašnji HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Ludbrega Igor Franolić dao je ostavku na članstvo u stranci u kojoj je bio 18 godina. Ostavku na članstvo podnio je, kako je rekao, jer je osim umoran od čekanja budući da se kao magistar prometnih znanosti u zadnje tri godine dvaput prijavio na natječaj za člana Uprave Hrvatskih cesta, ali i druga radna mjesta, ali bez rezultata. Zbog te njegove objave neki su ga odmah nazvali uhljebom što je on demantirao navodeći da i na sadašnjem radnom mjestu ima odlične uvjete. Dodao je i kako napušta stranku zbog nezadovoljstva rezultatima koje postiže HDZ na razini Gradske organizacije Ludbreg na posljednja tri izbora.

Franolić vjeruje da predsjednik stranke Plenkoviće ne dobiva točne informacije o stanju u stranci u Ludbregu i Varaždinskoj županiji. U HDZ se učlanio 2001. godine jer je demokršćanski odgojen, dijete radnice i policajca. Ružno je, napominje, iz koneksta izvučen i dio o ocu, hrvatskom branitelju, kojeg je čekao.

- Imao sam 13 godina kad je moj 34-godišnji otac bio u Vukovaru na bojištu, u posljednjoj grupi varaždinskih policajaca, i dobio naređenje od zapovjednika da mora ići u proboj s 19 suboraca i iz Vukovara doći u Zagreb. Hvala Bogu, uspio je i preživio. Ujutro, u vozilu tadašnjeg ministra Jarnjaka, čuo je da je Vukovar pao i briznuo u plač. Tražio je da se vrati u Vukovar, no nisu mu dozvolili - kaže.

Još jedan razlog pristupa HDZ-u bilo je to što je bila domoljubno nastrojena i isticale su se demokršćanske vrijednosti.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- Niti sam od HDZ-a tražio da me zaposli, niti da mi netko od članova HDZ-a pronađe posao. Sve što sam postigao u životu, postigao sam jer sam zadovoljio kompetencije koje su se tražile, i zato mi je bilo jako bolno što A. Stričak radi ovo prema meni što je radio. Godine 2007. kao 30-godišnji mladić nakon pet godina radnog iskustva zapošljavam se u komunalnom poduzeću Lukom iz Ludbrega kao predsjednik uprave. Nakon prvog mandata, drugi mi 2012. daje Gradsko vijeće sa SDP-ovom većinom i nude mi ugovor. Laž je da sam dobio 823.000 kuna otpremine. Ja te novce nisam dobio. U ugovoru nisam imao pravo na otpreminu nego je u jednom članku pisalo da ukoliko me smjene bez ikakvog razloga koji nije uvjetovan mojim ponašanjem, da su mi dužni još šest mjeseci isplaćivati istu plaću, dužni su mi dati adekvatno radno mjesto sukladno mojoj stručnoj spremi i isplatiti sve moje bruto plaće do isteka mandata. Dobio sam još šest mjeseci istu plaću i radno mjesto, no obeštećenje u obliku bilo kakve otpremnine ili naknade nisam dobio. Po tom stvari sam na sudu s Lukomom. Bile su razne prijave, pokušalo me se ocrniti i od mene napraviti lošeg direktora i opravdati smjenu uspješnog čovjeka koji nema mrlju - veli i govori o rezultatima u Lukomu i na izborima, kao i o tome koliko se HDZ rezultatski srozao od 2013. do danas.

- Čovjek koji je čist i miran, koji želi samo raditi svoj posao, je prijetnja. Ja sam bio običan član stranke. Bio sam samo član odbora za promet pri središnjici, a u Varaždinskoj županiji nisam mogao biti član odbora za promet jer vjerojatno kao budući doktor znanosti i predavač nisam bio kompetentan - ironično će.

Na pitanje zašto je na kraju pisma Plenkoviću i Jandrokoviću, kao post scriptum, citirao pjesmu "1909" A. G. Matoša, kratko kaže: "Pjesma govori o jednom blagom progonu. Zanimljiva je pjesma"

1909.

Na vješalima. Suha kao prut.

Na uzničkome zidu. Zidu srama.

Pod njome crna zločinačka jama,

Ubijstva mjesto, tamno kao blud.

Ja vidjeh negdje ladanjski taj skut,

Jer takvo lice ima moja mama,

A slične oči neka krasna dama:

Na lijepo mjesto zaveo me put!

I mjesto nje u kobnu rupu skočih

I krvavim si njenim znojem smočih

Moj drski obraz kao suzama.

Jer Hrvatsku mi moju objesiše,

Ko lopova, dok njeno ime briše,

Za volju ne znam kome, žbir u uzama!