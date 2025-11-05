Naši Portali
sjednica Skupštine

Danijel Marušić izabran za predsjednika Hrvatske zajednice županija

Hrvatska zajednica županija
05.11.2025.
u 10:17

Danas je u Zagrebu održana Izborna skupština Hrvatske zajednice županija, a za predsjednika Hrvatske zajednice županija izabran je Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije.

U Zagrebu je održana 27. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija.

„Hvala vam od srca na ponovno ukazanom povjerenju i odabiru mene za još jedan mandat predsjednika Hrvatske zajednice županija. Danas obilježavamo završetak jednog iznimno dinamičnog i uspješnog četverogodišnjeg razdoblja, ali i otvaramo novo poglavlje našeg zajedničkog djelovanja“, rekao je župan Danijel Marušić.

Za potpredsjednika Hrvatske zajednice županija izabran je istarski župan Boris Miletić, a protukandidat za mjesto potpredsjednika bio je župan Krapinsko-zagorske županije, gospodin Željko Kolar.

Hrvatska zajednica županija
Na sjednici su osim članova Skupštine Hrvatske zajednice županija sudjelovali potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih poslova Davor Božinović, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž, Ivan Matijević, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te predsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk.

Hrvatska zajednica županija
U Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija imenovani su svi županice i župani te gradonačelnik Grada Zagreba, a Nadzorni odbor čine: Marijo Klement, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije, Joško Cebalo, zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije i Ivan Radošić, zamjenik županice Požeško-slavonske županije.

