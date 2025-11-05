Danijel Marušić izabran za predsjednika Hrvatske zajednice županija

U Zagrebu je održana 27. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija.

„Hvala vam od srca na ponovno ukazanom povjerenju i odabiru mene za još jedan mandat predsjednika Hrvatske zajednice županija. Danas obilježavamo završetak jednog iznimno dinamičnog i uspješnog četverogodišnjeg razdoblja, ali i otvaramo novo poglavlje našeg zajedničkog djelovanja“, rekao je župan Danijel Marušić.

Za potpredsjednika Hrvatske zajednice županija izabran je istarski župan Boris Miletić, a protukandidat za mjesto potpredsjednika bio je župan Krapinsko-zagorske županije, gospodin Željko Kolar.

Foto: Hrvatska zajednica županija

Na sjednici su osim članova Skupštine Hrvatske zajednice županija sudjelovali potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih poslova Davor Božinović, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž, Ivan Matijević, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te predsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk.

Foto: Hrvatska zajednica županija

U Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija imenovani su svi županice i župani te gradonačelnik Grada Zagreba, a Nadzorni odbor čine: Marijo Klement, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije, Joško Cebalo, zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije i Ivan Radošić, zamjenik županice Požeško-slavonske županije.