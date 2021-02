'Današnji rast će biti nešto veći. Svako otvaranje donosi rizik, razgovaramo o mjerama'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostuje na N1 televiziji gdje je govorio o mogućem popuštanju mjera. Za sada su krenuli razgovori i vodit će se do kraja tjedna.

"O mjerama će se razgovarati od danas do kraja tjedna. Postoji rast. Današnji će biti nešto veći što nas tjera na oprez. Svako otvaranje donosi rizik. Pratimo situaciju na dnevnoj razini, je li on posljedica novih varijanti, određenih popuštanja, i to ćemo raditi i dalje", kazao je Božinović.

"Ne mogu govoriti o eksplozivnom rastu, on postoji diljem Europe, na istočnim granicama i treba vidjeti razloge i kako organizirati život. Unatoč nezadovoljstvima Hrvatska ima jedne od najblažih mjera", kazao je.