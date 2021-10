Curenje plina izazvalo eksploziju u kući, oštećeni krov i auto

Jučer, 01. listopada oko 16.10 sati u mjestu Veli Iž, iz za sada neutvrđenog razloga došlo je do eksplozije unutar obiteljske kuće u vlasništvu 68-godišnjaka kojom prilikom je oštećeno krovište kuće te stolarija.



Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Prema prvim informacijama nisu utvrđeni elementi kaznenog dijela, u tijeku je očevid kako bi se utvrdio točan uzrok eksplozije.



Obavljenim očevidom utvrđeno je kako je do eksplozije najvjerojatnije došlo zbog neispravnosti plinskih instalacija te curenja plina na spoju regulatora i plinske boce koja se nalazila u blizini drugih potrošača električne energije u prostoriji, a kojom prilikom je došlo do stvaranja eksplozivne smjese plina i zraka. Uslijed eksplozije utvrđena su i oštećenja na dva osobna vozila koja su se nalazila parkirana uz kuću.



Ukupna materijalna šteta biti će naknadno utvrđena.