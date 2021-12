Crnogorci su digli najveći ustanak u Europi i tu je posijana velika mržnja. Neke Židove su ubili

Nedavno je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu u sklopu međunarodnoga znanstvenog simpozija "From Words to Acts: Written Sources for the Reconstruction and Understanding of Diplomatic Negotiation" (u slobodnom prijevodu: S riječi na djela: pisani izvori za rekonstrukciju i razumijevanje diplomatskih pregovora) predstavljena knjiga crnogorskog povjesničara i profesora na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost Bobana Batrićevića pod naslovom "U kandžama jevrejske aždaje: Antisemitska propaganda u Crnoj Gori u Drugom svjetskom ratu". Riječ je monografiji u kojoj se antisemitski narativi prezentiraju i analiziraju na temelju kolaboracionističkog tiska, letaka, radijskih emisija, govora i popularne kulture.