Cijene ležaljki i suncobrana eksplodirale: Za prvi red do mora za i do 354 eura

Italija ove godine proživljava turistički bum — gotovo 30 milijuna Talijana planira ljetovati na obali, uz rijeke turista iz inozemstva. No inflacija ozbiljno nagriza budžete — cijene najma ležaljki i suncobrana na plažama lete u nebo. Prije pandemije za dvije ležaljke i suncobran plaćalo se manje od 10 eura dnevno, dok su sada cijene od 30 do 40 eura postale norma, a u luksuznim mjestima, poput Forte dei Marmija u Toskani, cifra ide i do 100 eura na dan.

Talijanska udruga potrošača Altroconsumo provela je početkom kolovoza anonimnu provjeru cijena na 213 kupališta u 11 popularnih ljetovališta. Pokazalo se da su cijene ovisne o lokaciji i redu do mora — prvi red je najskuplji. Prosječna cijena mjesta na plaži u tjedan dana porasla je s 182 na 212 eura od 2021., što je skok od 17 posto u četiri godine. Samo u zadnjih godinu dana cijene su otišle gore oko pet posto.

Najskuplji je Alassio na Ligurskoj rivijeri — prvi red do mora stoji prosječno 354 eura tjedno. Skupo je i u Algheru na Sardiniji (251 €) te Viareggiu u Toskani (217 €). Najjeftiniji među uspoređenima je Rimini — prosječno 150 € tjedno, 166 € za prvi red. Troškovi ne staju na ležaljkama — plaćaju se i tuševi, kabine, WC-i, dječja igrališta, čak i hladnjaci, pa dan na plaži s osnovnim setom lako dođe i do 55 eura, prenosi Fenix magazin.

Rastuće cijene tjeraju ljude na javne plaže, no i njih je sve manje jer se koncesije automatski obnavljaju desetljećima. Altroconsumo traži reformu — žele transparentne natječaje, više konkurencije i pravedniji pristup obali za sve. Njihovu peticiju podržava već oko 8000 ljudi.