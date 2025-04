Cijela Latinska Amerika zavijena je u crno

Dominikansku Republiku pogodila je tragedija koja je zavila naciju u crno. U popularnom noćnom klubu Jet Set u Santo Domingu, tijekom koncerta legendarnog Rubbyja Péreza u utorak, srušio se krov zgrade. U trenutku kada je glazba slavila život, u samo nekoliko sekundi nastupila je strava – a do zaključenja ovog izdanja poginulo je najmanje 113 osoba, a više od 160 ih je ozlijeđeno. Tragedija podsjeća na nedavni užas u Sjevernoj Makedoniji, kada je u požaru kluba u Kočanima poginulo 60 mladih. Među žrtvama u Santo Domingu su i poznate osobe iz glazbe, sporta, politike.

Stradale i sportske legende

Stanovnici Dominikanske Republike govore o noći koja je zauvijek zaustavila glazbu. Svjedoci govore da je to bila noć puna života. Noć kad su ritmovi merenguea i bachate odzvanjali zidovima jednog od najpoznatijih klubova u Santo Domingu – Jet Seta. Klub, simbol noćnog života i kulturnog identiteta, bio je pun – više od 300 ljudi okupilo se kako bi slušali i slavili uz 69-godišnjeg Rubbyja Péreza, legendu latino glazbe čiji je glas desetljećima bio sinonim radosti. Bilo je to više od koncerta bila je to večer proslava, rođendana, susreta, prijateljstava. Nažalost, nitko nije slutio da će to biti posljednji koncert i za Péreza i za mnoge druge. Posljednji ples. Posljednji osmijeh. Krov, ogroman, težak, star, popustio je pod čudnim vibracijama i konstrukcijskim greškama koje su se vjerojatno gomilale godinama. Zvuk je bio strašan, zvuk koji se ne zaboravlja. Čulo se nešto kao eksplozija. Prvo su popustile svjetlosne instalacije koje su visjele sa stropa, a zatim su golemi dijelovi krova počeli padati poput domina. Nastao je potpuni kaos. Prizori su bili zastrašujući. Ljudi su vrištali, gurali se, tražili izlaz, pokušavali izvući bližnje. Neki nisu ni stigli shvatiti što se događa. Srušene grede i betonski paneli padali su u sekundi. Glazba je stala. Mikrofon Rubbyja Péreza pao je na pod.

Među poginulima je i Rubby Pérez, čovjek čije su pjesme slavile život, ljubav i tugu latino naroda, a mnogi ljudi i dalje ne vjeruju u to. Njegova je slika s crnim florom prikazana na TV postajama, a ljudi su plakali na ulicama, nisu mogli prihvatiti da je nestao, zajedno sa svojom publikom. Tragedija je još bolnija jer nije pogodila samo jedan sloj društva. Među poginulima su i političari, glazbenici, ali i obični ljudi, konobari, vozači... Guvernerka pokrajine Monte Cristi, Nelsy Cruz, sestra slavnog bejzbolaša Nelsona Cruza, te večeri je slavila rođendan svoje prijateljice. Njezin brat Nelson, sedmerostruki MLB All-Star, javio se iz SAD-a: “Izgubio sam sestru, najbolju prijateljicu. Ne znam kako dalje.”

Tuga sportskog svijeta sve je dublja, Octavio Dotel, bivši bacač koji je igrao za čak 13 američkih MLB timova, izgubio je život. Bio je jedan od rijetkih koji je još davao znakove života kad su ga iznijeli iz ruševina. Ali njegovo srce nije izdržalo. Umro je na putu do bolnice. Tony Blanco, bivši igrač koji je proslavio Dominikansku Republiku na japanskoj bejzbol sceni, stradao je zajedno sa suprugom. Oboje su bili ljubitelji glazbe Rubbyja Péreza. Oboje su umrli zagrljeni, pokušavajući jedno drugo zaštititi. Mediji su tu noć prekinuli program. Voditelji su plakali uživo. Reporteri su izvještavali s mjesta tragedije sa slomljenim glasom. Predsjednik države Luis Abinader osobno je došao na mjesto strave i užasa te proglasio trodnevnu žalost. - Ovo je najtužniji trenutak u novijoj povijesti naše zemlje - rekao je predsjednik.

Na sve strane upaljene su svijeće, a ulice ispunjene suzama i tišinom. Spasilačke službe, vojska, vatrogasci i volonteri odmah su započeli potragu. No bilo je prekasno za mnoge. Hitne službe prevezle su više od stotinu ljudi do bolnica. Ponekad i po dvoje-troje u jednom vozilu. Ljudi su plakali, dozivali imena, tražili bilo kakav znak života. Neki su čekali više od 12 sati da dobiju vijest – je li netko koga vole još živ. Neke su obitelji stajale kraj ruševina satima, moleći da im vrate tijelo sina, kćeri, supruga... U rukama su držali njihove fotografije, igračke, parfeme, sve što je ostalo.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka trenutka urušavanja. Na njoj, Rubby Pérez gleda prema stropu, primjećuje neobičan šum, i u sekundi, tama. Kamera pada. Čuje se lom. Vrisak. A onda muk. Taj video, koliko god bio bolan, postao je simbol tragedije. Ispod njega, tisuće komentara. Ljudi iz čitave Latinske Amerike izražavali su tugu.

”Plačemo s vama, Dominikanska”, pisali su iz Meksika, Kolumbije, Portorika. “Ovo nije samo vaša tuga. Ovo je tuga svih nas.”

Psiholozi i duhovnici pomagali su ljudima da se suoče s gubitkom. Jer ovo nije “samo” nesreća. Ovo je rana u srcu nacije.

Pitanja su odmah uslijedila. Kako je moguće da se konstrukcija uruši na prepun klub? Zašto sigurnosne inspekcije nisu uočile greške? Je li bilo pohlepe? Nemara? Ili jednostavno, sudbine?

I najsnažniji su zaplakali

Građevinski inženjeri već su utvrdili da je konstrukcija zgrade bila zastarjela, a težina novopostavljenih reflektora i zvučnih sustava dodatno opteretila već oslabljeni krov. Dokumenti koji su procurili pokazuju da je klub još prije dvije godine dobio upozorenje zbog loše statike, ali ništa nije poduzeto. Sada su otvorene istrage. Uhićen je vlasnik objekta, a ministar građevinarstva ponudio je ostavku. No to ne može vratiti izgubljene. A bol, ona ostaje.

Ulice Santo Dominga prepune su svijeća, cvijeća, crno-bijelih fotografija poginulih. Ljudi dolaze u tišini, mole, pjevaju Rubbyjeve pjesme. Jedna od najtužnijih scena dogodila se kada je djevojčica, kći jedne od poginulih plesačica, sjela pred ruševinu, pustila pjesmu “Ave de Cristal” na mobitelu i rekla: “Mama, čuješ li ga još uvijek?” U tom trenutku, i najsnažniji su zaplakali. Ova tragedija ostat će zapisana ne samo kao nesreća već kao kolektivna trauma jednog naroda. Jet Set, mjesto radosti, postalo je simbol propusta, tuge, ali i podsjetnik da život može nestati u sekundi. Trebat će godine da se povrati povjerenje u sustav. Trebat će još više da se izliječe srca. Ali Dominikanska Republika je država glazbe. Narod otpornosti. I kao što Rubby Pérez jednom reče: “Kad ne znaš kako dalje, pjevaj. Pjesma će te voditi.” I upravo to sada rade, pjevaju, kroz suze, za one koje su izgubili.

FOTO Potresni prizori s mjesta tragedije: Urušio se krov noćnog kluba, u ruševinama traže preživjele