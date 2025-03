Njemački div hit je u Europi: Ovo nisam vidio u 35 godina, a to je tek početak! Zove nas 50-tak šefova država...

Na godišnjoj prezentaciji poslovnih rezultata koncerna Rheinmetall u sjedištu u Düsseldorfu je i predsjednik uprave Armin Papperger priznao kako „tako nešto nije doživio u svih svojih 35 godina u Rheinmetallu." Samo tijekom Münchenske sigurnosne konferencije prije nekoliko tjedana je u Rheinmetallu vladala prava gužva visokih gostiju: čak pedesetak predsjednika država ili vlada ili njihovih nadležnih ministara je tražilo sastanak i s jednim od najvećih njemačkih proizvođača oružja. U sjedištu tvrtke u Düsseldorfu trenutno se nalaze upiti i narudžbe u vrijednosti od 55 milijardi eura - 17 milijardi više nego ionako rekordne prošle godine i više nego ikad do sad, prenosi Deutsche Welle.

Traži se baš sve što ovaj koncern radi za vojsku: od streljiva, oklopnih vozila i tenkova – Rheinmetall surađuje i s minhenskim KNDS Deutschland, donedavno Krauss-Maffei Wegmann jer niti ona ne uspijeva proizvesti toliko njenih tenkova Leopard i samohodnih haubica dalekog dometa. Ali Rheinmetall u svojoj ponudi ima i rakete, radarske i sustave nadzora povezanih s protuzračnom obranom, bespilotne letjelice, digitalnu vojnu tehnologiju...

Europa se sili na samostalnost

Traži se sve što imaju: "Sjedinjene Američke Države, i to kažem bez ikakvih optužbi, prisilit će Europu više uložiti u svoju sigurnost. To je velika promjena, ali mislim da je to za industriju u Europi dobar znak da postane neovisnija. I usput,to je također važno za politiku", misli Papperger.

U Europi je započela epoha naoružavanja, sažima šef Rheinmetalla, a njegova tvrtka profitira od toga kao rijetko koje druga njemačka kompanija: prihod i dobit porasli su za oko 35 posto. Rast bi i ove godine trebao ostati u tim razmjerima, a Papperger je uvjeren kako je i to „tek početak.“ Jer prema procjeni ovog njemačkog proizvođača oružja, ako bi članice NATO-a doista počele trošiti 2,5 do 3,5 posto svog BDP-a na obranu, samo za njegovu tvrtku je to "potencijal do 2030. godine promet između 300 i 400 milijardi eura", rekao je predsjednik uprave.

Do sad je Rheinmetall otprilike trećinu svoje proizvodnje radio za njemačku vojsku, ali i Bundeswehr želi mnogo više oružja i opreme, baš kao što to traže i druge zemlje. Već sad Rheinmetall gradi nove pogone diljem Europe, a njima čak i odgovara što je automobilska industrija u nevoljama. Jer već se planira angažirati 22 tvrtke koje su radile dijelove za automobilsku industriju i koja im sad otkazuje suradnju, prebaciti u proizvodnju vojne opreme. Konkretno je riječ o jednoj tvrtki kod Berlina s 350 zaposlenih, ali i jednoj u Neussu Neussu kod Düsseldorfa, gdje je zaposleno 1.500 radnika.

Siguran i posao – i zarada

Niti to im nije dovoljno: sektor vojne industrije hitno traži novo osoblje za tako golem rast poslova. Već sad Rheinmetall zapošljava 32.000 osoba, ali suradnika je svakim danom sve više i rado primaju i metalske radnike iz automobilske industrije. „Mi smo se pretvorili u stroj za zapošljavanje“, hvali se Papperger. Postoji i određen broj njihovih zaposlenih koji su nekako ostali u tvrtki i u doba mira i razoružavanja, a sad odlaze u mirovinu. To znači da će primati oko 8.000 radnika godišnje, a vjeruje kako će za dvije godine Rheinmetall imati oko 40 tisuća suradnika. Povrh toga će to biti oko 120.000 zaposlenih u oko tisuću liferanata u Njemačkoj.

Najveći pogoni Rheinmetalla su u Unterlüßu u Donjoj Saskoj između Hannovera i Hamburga, ali pogone imaju i u Kasselu, Kielu, Bremenu i Münchenu. Osim sigurnog posla za zaposlene su i dionice industrije naoružanja postale sigurna zarada za ulagače: od napada Rusije na Ukrajinu, vrijednost tvrtke Rheinmetall kao proizvođača oružja se povećala za deset puta. „Razvoj vrijednosti naših dionica se jedino može nazvati fenomenalnim“, kaže Papperger. „Bilježimo porast vrijednosti od preko 2.000 posto u posljednjih deset godina, tako da smo se doista uspeli u sam Olimp velikih kompanija. Malo je tvrtki koje su ikad zabilježile toliku stopu rasta."

Pod paskom policije

Doduše, taj uspjeh ima i svoju cijenu: konferencije Rheinmetalla i sličnih koncerna vojne industrije su nekad pratile i skupine mirotvornih prosvjednika, ali danas imaju druge probleme. Kao predsjednik uprave Rheinmetalla, 62-godišnji Armin Papperger uživa stalnu policijsku zaštitu već i kao jedan od najvažnijih dobavljača oružja za Ukrajinu. Navodno je u Moskvi već bilo planova za njegovu likvidaciju.

