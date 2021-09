Četiri potresa unutar sat vremena u Grčkoj: Najveći magnitude 6,0 po Richteru

Četiri potresa pogodila su jutros Grčku u manje od sat vremena. Prvi je zabilježen u 08:17 sati, a magnituda je bila 6,0 prema Richteru.

Uslijedili su potresi magnituda 3,7 po Richteru u 08:27 sati, 4,6 po Richteru u 08:37 i u 08:51 zatresao je potres magnitude 3,0. Prema podacima EMSC-a, epicentri svih potresa bili su na Kreti.

M6.5 #earthquake ( #σεισμός ) strikes 20 km S of #Irákleion ( #Greece ) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/6IzLfmDl6e

"Neke stare kamene zgrade su oštećene, svi su izašli van", "Cijela se kuća tresla, stvari su padale", "Vrlo jak potres! Gubili smo ravnotežu dok smo stajali", neki su od komentara na prvi današnji potres magnitude 6,0 po Richteru.

6.5M in Heraklion Crete. damage to historical buildings in the Greece Earthquake.#greece #crete #heraklion pic.twitter.com/vC5l2kXUOV