Tomio Okamura, čelnik češke krajnje desne stranke Sloboda i izravna demokracija (SPD), izabran je za predsjednika donjeg doma češkog parlamenta. To je prvo službeno imenovanje nekog visokog dužnosnika u okviru nove vladine koalicije populističkog milijardera Andreja Babiša s manjim krajnje desnim strankama. Okamurin SPD protivi se članstvu u Europskoj uniji i partner je njemačke krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) u Europskom parlamentu. Okamurin izbor označio je snažan politički zaokret u zemlji koja je godinama bila među najglasnijim europskim zagovornicima potpore Ukrajini. Novi desničarski predsjednik Zastupničkog doma izazvao je burne reakcije već prvog dana svog mandata naredbom da se ukloni ukrajinska zastava s pročelja zgrade parlamenta, gdje se vijorila od 2022. u znak solidarnosti s narodom napadnute Ukrajine. Okamura je osobno držao ljestve dok su tehničke službe skidale zastavu, rekavši da je taj čin "određeni simbol" njegove politike – politike povratka nacionalnom identitetu i odbacivanja, kako kaže, "simboličkih gesta koje ne koriste češkom narodu". Taj potez jasno je pokazao smjer u kojem se Češka pod njegovim političkim utjecajem kreće: prema zatvorenijem, suverenističkom i populističkom modelu vladanja, u kojem se naglašava "češki interes" ispred međunarodne solidarnosti i europskog zajedništva.
Okamurin izbor označio je snažan politički zaokret u zemlji koja je godinama bila među najglasnijim europskim zagovornicima potpore Ukrajini. Novi desničarski predsjednik Zastupničkog doma izazvao je burne reakcije već prvog dana svog mandata naredbom da se ukloni ukrajinska zastava s pročelja zgrade parlamenta, gdje se vijorila od 2022. u znak solidarnosti s narodom napadnute Ukrajine.
Komentara 2
"Kada je skinuo zastavu, rekao je: "Češka zastava je dovoljna. Ne trebamo strane simbole da pokažemo tko smo." " ........................................................................................................................................................................ Znači li to, da nije istina, da je izraelska zastava ostala pored češke i zastave EU, a samo ukrajinska skinuta? Neko ne govori istinu..
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Antonija Rojnica je bila najteža u 8. sezoni, prva je ispala u 9. sezoni, a evo kako danas izgleda ova bivša natjecateljica
VIDEO Zastrašujuća snimka iz BiH: Nakon sudara uzeo auto i zaletio se među ljude
Luka Modrić posjeduje bogatstvo, ali nećete vjerovati kako je došao u Zagreb na okupljanje vatrenih!
Znamo li što kupujemo na štandovima na obali? Pčelari uzeli četiri uzorka, tri bila čista prijevara
Želite prijaviti greške?
Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump
Svi se svađaju koliko je ovdje mrtvih, a nikoga nije briga što je nas živih sve manje
Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama
Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi
Još iz kategorije
Nasilje je ušlo u prostor javnog dijaloga, a fantomke su postale novo lice kukavičluka
Dečkima s fantomkama smeta što Dani srpske kulture uopće postoje. I to još u studenom. U studenome Hrvatska uđe u kolektivni grč. Pred očima su nam nerazriješeni Vukovar, nepreboljena Škabrnja, nestali za čijim kostima se još traga i zločinci koji nikad nisu procesuirani. Ta bol je stvarna. Povijesna je, osobna i nacionalna.
Marina Abramović, balkanska Antigona i masovna grobnica puna kostiju njezine braće
Između njezina davnog učitelja Krste Hegedušića te Miroslava Krleže na jednoj strani scene, i Marine Abramović na drugoj strani scene, osnovna je razlika u umjetničkim sredstvima kojima se koriste. Sve drugo je srodno i blisko, kao što im je blizak i srodan taj tragični doživljaj svijeta i mjesta s kojeg su potekli
Opravdanja silovatelja da ih je žrtva “pozvala k sebi kući” više nisu dovoljna
Francuski zastupnici nakon nekoliko godina rasprava ipak su pooštrili kazneni zakon o spolnim deliktima. Svaki seksualni čin bez pristanka odsad će se pravno smatrati silovanjem ili seksualnim napadom
Medaković je dio kulture srpske nacionalne manjine, ali i politička provokacija
Zašto Dani srpske kulture baš u studenome, zašto baš Medaković sad u Zagrebu, iako su ti Dani u studenome organizirani i ranijih godina
Splitska Riva označila je početak završne bitke za budući društveni poredak
Krajnja desnica, dakle, zasad ne ruši Plenkovića, ali je poslala jasan signal da nije zadovoljna politikom njegove vlade te da bi trebao promijeniti kurs
I Hrvatska se mora početi ozbiljno pripremati za “crne scenarije”
Ruska invazija na Ukrajinu, nakon traumatične i smrtonosne pandemije, razotkrila je europsku ranjivost na brojnim strateškim područjima. Godine bezbrižnog uživanja dividende mira i neulaganja u obranu i sustave civilne zaštite dolaze na naplatu.
Epsteinova sjena progutala princa Andrewa, ostao bez titula i palača
Poricao je optužbe da je spavao sa 17-godišnjom Virginijom Giuffre, koju mu je doveo Epstein, ali nakon njezina samoubojstva potpuno su ga razotkrili njezini posthumno objavljeni memoari “Ničija djevojka”
I prosvjedi i 'antiustaška' histerija koordinirani su. Tko su organizatori?
Sada će se razbistriti koji su političari zreli, a koji su glupi ili provokatori. Na Rivi nije bilo ustaša, kritike nisu išle Srbima, nego državi koju očito valja destabilizirati
Skromna ideja za deblokadu procesa imenovanja novih veleposlanika RH: Najprije jedno razrješenje, pa onda sva ta imenovanja...
O blokadi procesa imenovanja veleposlanika Plenković je govorio na press-konferenciji u utorak, koja je trebala biti posvećena slanju kratke i jasne poruke, ali koja se pretvorila u 65-minutno premijerovo obraćanje od kojeg je 50 minuta bilo bespotrebno, suvišno i kontraproduktivno
...i kremljanske plaće.