Tomio Okamura, čelnik češke krajnje desne stranke Sloboda i izravna demokracija (SPD), izabran je za predsjednika donjeg doma češkog parlamenta. To je prvo službeno imenovanje nekog visokog dužnosnika u okviru nove vladine koalicije populističkog milijardera Andreja Babiša s manjim krajnje desnim strankama. Okamurin SPD protivi se članstvu u Europskoj uniji i partner je njemačke krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) u Europskom parlamentu. Okamurin izbor označio je snažan politički zaokret u zemlji koja je godinama bila među najglasnijim europskim zagovornicima potpore Ukrajini. Novi desničarski predsjednik Zastupničkog doma izazvao je burne reakcije već prvog dana svog mandata naredbom da se ukloni ukrajinska zastava s pročelja zgrade parlamenta, gdje se vijorila od 2022. u znak solidarnosti s narodom napadnute Ukrajine. Okamura je osobno držao ljestve dok su tehničke službe skidale zastavu, rekavši da je taj čin "određeni simbol" njegove politike – politike povratka nacionalnom identitetu i odbacivanja, kako kaže, "simboličkih gesta koje ne koriste češkom narodu". Taj potez jasno je pokazao smjer u kojem se Češka pod njegovim političkim utjecajem kreće: prema zatvorenijem, suverenističkom i populističkom modelu vladanja, u kojem se naglašava "češki interes" ispred međunarodne solidarnosti i europskog zajedništva.