Češki investitor gradi dvije solarne elektrane u Hrvatskoj

Češka tvrtka Woodburn Capital Partners krenula je u izgradnju solarnu elektranu kapaciteta 10 MW u Brdovcu pokraj Zagreba te isto takav izvor obnovljive energije u Stankovcima u Zadarsko-kninskoj županiji kapaciteta 3 MW te će nakon izgradnje upravljati i poslovanjem oba objekta. Solarna elektrana u Brdovcu koja bi trebala biti površine 120.000 kvadratnih metara nalazi se pored objekta Plive i Pfizera kod kojega je također podignuto jedno takvo postrojenje kojim se jednim dijelom njihov tamošnji objekt i napaja, točnije u omjeru od 30 posto.

- Planirana priključna snaga ove elektrane je 10 MW te će ona biti jedna od najvećih u Hrvatskoj. Takvom instaliranom snagom moguće je napajati 2.500 kućanstava u Hrvatskoj ili jedan veći proizvodni pogon, kazao je Gabrijel Dužnović iz Woodburn Capital Partnersa. Vrijednost je investicije u objekt pokraj Brdovca, gdje smo jučer prisustvovali simoličnom zabijanju prve lopate, devet milijuna eura. Inače je u Hrvatskoj Woodburn već realizirao pet sličnih projekata obnovljivih izvora energije, do danas je uložila više od 75 milijuna eura u projekte na biomasu i sunčevu energiju. Dio je to nastojanja da ova tvrtka postane vodeća u području izvora obnovljive energije u regijama srednje, istočne i južne Europe. Tako se razmatraju i prilike za ovakve projekte u susjednoj Bosni i Hervegovini.

- Spomenuto je kako će ova elektrana moći snabdjeti energijom 2.500 kućanstava, no mi ipak očekujemo da većina ovdje proizvedene energije ode za primjenu u gospodarstvu, odnosno u industrijsku zonu iza nas gdje već postoji jedan primjer takve prakse, odnosno već izgrađenu solarnu elektranu te služi za potrebe Plive. Očekujemo da će ova naša elektrana kada bude puštena u pogon sredinom iduće godine pružiti dodatni kapacitet za ovdašnje ali i udaljene potrošače koji se nalaze na mreži. Plan je gradnju započeti krajem godine ili u prvom kvartalu sljedeće godine. Zahvaljujemo se ovom prilikom i državi koja je pokrenula procese potrebne za realizaciju ovakvih projekata. Sama izgradnja ovakve elektrane nije veliki proces, traje tek nekoliko mjeseci, a očekivani je njezin životni vijek 25 godina koliko i traje naš ugovorni odnos s općinom Brdovec, riječ je o ugovoru o najmu na lokalitetu gdje će elektranu graditi isključivo hrvatske tvrtke, kazao je Mirko Medenica iz Woodburn Capital Partnersa. Godišnja je najamnina zemljišta 100.000 eura.

- Riječ je o 12.000 kvadrata zemljišta koje je u vlasništvu općine Brdovec te koje smo dali u najam Woodburn Capital Partnersu, nakon isteka ponovo smo vlasnik. Sve je ovo na tragu zelene tranzicije o kojoj govori i Europska Unija kao i Hrvatska, mi ovdje na tome aktivno i radimo jer želimo sačuvati okoliš u Brdovcu a mislimo da to možemo na ovakav način. Investicija je velika i značajna te ukazuje da možemo napraviti iskorak. Taj su smjer već pokazali Pliva i Pfizer jer je Pliva ovdje napravila jednu od najvećih solarnih elektrana u Hrvatskoj a bez puno pompe. Kada gledamo ukupno s novom solarnom elektranom, imat ćemo 20 MW instalirane snage, ne znam da li na jednom mjestu bilo gdje u Hrvatskoj to postoji. A to znači da odavde možemo u slučaju nužde napajati praktično sva kućanstva u Brdovcu gdje živi 11.000 stanovnika po čemu je to jedna od najvećih općina u Hrvatskoj. To je smjer u kojem želimo ići, prema održivosti i obnovljivosti, prema novom dobu, kazao je Alen Prelec, načelnik općine Brdovec.

Menadžment tvrtke aktivno radi na sklapanju dugoročnih ugovora o otkupu električne energije, PPA, s velikim korporacijama u regiji za oba projekta. Konkretno, vode se razgovori s korisnicima unutar brdovečke poslovne zone, vodećom hotelskom tvrtkom koja upravlja mrežom hotela, i blue-chip trgovcem energije, među ostalima.