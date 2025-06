'Centaur' preuzeo kontrolu nad borbenim zrakoplovom: Hoće li ovako izgledati budućnost zračne borbe?

Saab, tvrtka za obranu i sigurnost sa sjedištem u Švedskoj, završila je niz ispitivanja kojima se umjetna inteligencija integrirala u borbeni zrakoplov Gripen E. Letovi, provedeni u suradnji s njemačkom tvrtkom Helsing iznad Baltičkog mora, omogućili su AI agentu nazvanom Centaur da autonomno preuzme kontrolu nad zrakoplovom tijekom simuliranih borbenih scenarija izvan vidnog polja (BVR).

Prvi let održan je 28. svibnja 2025., nakon čega su uslijedila dva dodatna izlaska, uključujući sukob 3. lipnja protiv zrakoplova Gripen D. Centaur je preuzeo zapovjedništvo nad misijskim sustavima nakon što ga je pilot aktivirao, donoseći odluke u stvarnom vremenu na temelju unosa senzora. Autonomno je pratio prijetnje, planirao i izvodio manevre. Dok je AI agent upravljao, nadzirući pilot zadržao je mogućnost preuzimanja komandi ako je potrebno, prenosi AeroTime.

Ispitivanja su osmišljena kako bi procijenila Centaurove performanse. Jedan let uključivao je scenarije bez podataka za zapovijedanje i kontrolu kako bi se procijenilo kako sustav funkcionira u uvjetima ometanih ili prekinutih komunikacija.

Ispitivanja su dio Projekta Beyond, istraživačkog pothvata koji istražuje kako se AI može integrirati u buduće borbene zrakoplove. Za razliku od mnogih programa za testiranje AI letova, Saabova ispitivanja nisu se oslanjala na eksperimentalni zrakoplov ili posebnu testnu platformu. Umjesto toga, AI softver bio je izravno ugrađen u operativne sustave Gripena E.

