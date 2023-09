Buntiću izmjerili 2,45 promila u krvi, majka supruge: 'Bojimo se izaći iz kuće. On je sada još gori'

Nakon što je objavljeno kako je supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca Denisa Buntića prijavila za nasilje u obitelji, on je pušten na slobodu te mu nije određen istražni zatvor, dok suprugu Klaru čuva policija ispred njene kuće. U javnosti je objavljena audio snimka kojom je Klara htjela dokazati da je Buntić nasilan, a večer kada je bio prijavljen zbog nasilja u obitelji izmjereno mu je 2,45 promila alkohola u krvi te mu je pronađena veća količina oružja i eksplozivnih tvari.

Kako doznaje RTL Danas, Općinski sud u Ljubuškom zbog svega nije mu odredio istražni zatvor, Klara je ranije ispričala i kako je problem što je tužitelj tog suda njegov kum, dok mu je majka odvjetnica.

- Mi smo dobili rješenje kojim se odbija određivanje pritvora putem faksa. Mi čekamo da se rješenje zaprimi putem pisarnice tužiteljstva kako bi mogli, u roku od tri dana, uložiti žalbu - pojasnio je tužitelj Tužiteljstva Županije Zapadnohervegovačke Josip Aničić.

POVEZANI ČLANCI:

Osim toga, Index.hr objavio je rezultate nalaze Ambulante SKB-a u Mostaru u kojem stoji kako je Klara u bolnicu bila primljena i još 5. kolovoza nakon što je izgubila svijest i povratila ''zbog pada niz stepenice''. Liječnici su joj dijagnosticirali ozljedu desnog bubnjića, a o nasilju koje je Klara trpjela ispričala je i njena majka.

- Totalno smo bespomoćni, niti jedemo niti pijemo, a kako ćemo dalje završiti, ja stvarno ne znam. I ranije smo znali da je agresivan, ali nismo znali da ju je spreman ubiti. Tukao ju je redovito. Njegova obitelj sve je to znala i prikrivala. Svaki joj je dan sada sve teži, sve je više boli tijelo, puna je modrica i iscrpljena, a i mi skupa s njom. Više se ni ne prepoznajemo. Ne znam jesam li popila lijek ili ne. Bez obzira na to što nam je policija rekla da nas obilaze 24 sata, ja sam vezana za kuću, nisam komotna. Bojimo se izaći iz kuće. On je sada još gori. Nas štiti javnost, a zakon nas ništa nije zaštitio - kazala je njena majka Ljubica Jurič.

>> VIDEO Počeo je nastavak suđenja Filipu Zavadlavu za trostruko teško ubojstvo u Varošu