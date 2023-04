napon od 25.000 volti

Ravnatelj bolnice o opečenom dječaku: U komi je, opekline su zahvatile 50 posto tijela

Podijelio je i podatak da su do 2019. imali četiri do pet ozljeda ovakvog tipa u bolnici, a da je sada to jedan do dva slučaja na godinu. Ističe da su kampanje upozoravanja urodile plodom. "Pruga, vagoni i pružne konstrukcije nisu mjesto za zadržavanje i snimanje selfija. Ne morate biti u kontaktu s naponom, on može preskočiti na vas i dovesti do teških ozljeda", istaknuo je ravnatelj bolnice Roić.