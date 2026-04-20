Broj razvoda brakova u porastu: Gdje ih je najviše, a gdje nema nijednog?

Tijekom prošle godine u Hrvatskoj su sklopljenja 17.682 braka, 370 više nego godinu prije, prema statstičkom prikazu koji je objavilo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Od toga 9438 je sklopljeno vjerski, a 8244 građanski. Još nisu poznati podaci o broju razvedenih brakova koji su od 2022.do 2025. bili u stalnom porastu. U 2024. sklopljeno je 17.206 brakova, a pravomoćno je razveden 4961, što je 454 više neko 2023. godine. Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na tisuću stanovnika) iznosila je 1,3. Broj razvedenih brakova na 1000 sklopljenih u 2024. godini je 288,3. Istražili smo kakva je situacija u županijama, gradovima i općinama s brojem sklopljenih i razvedenih brakova u 2024., za koju su dostupni podaci.

Županije

Zagrebačka županija 1452 sklopljena, 394 razvedenih

sklopljena, razvedenih Krapinsko-zagorska 472 , 104

, Sisačko-moslavačka 656 , 218

, Karlovačka 420 , 168

, Varaždinska 568 , 188

, Koprivničko-križevačka 430 , 137

, Bjelovarsko-bilogorska 453 , 200

, Primorsko-goranska 936 , 172

, Ličko-senjska 171 , 53

, Virovitičko-podravska 337 , 136

, Požeško-slavonska 340 , 107

, Zadarska 743 , 229

, Osječko-baranjska 1223 , 429

, Šibensko-kninska 418 , 43

, Vukovarsko-srijemska 765 , 195

, Splitsko-dalmatinska 2133 , 624

, Istarska 609 , 52

, Dubrovačko-neretvanska 552 , 190

, Međimurska 380 , 117

, Grad Zagreb 3478, 977

Gradovi

Zagreb 3478, 977

Krapina 42, 11

Sisak 184, 63

Karlovac 195, 87

Varaždin 166, 72

Koprivnica 111, 42

Bjelovar 155, 84

Rijeka, 351, 70

Gospić 49, 21

Virovitica 100, 52

Požega 112, 33

Slavonski Brod 243, 99

Zadar 280, 128

Osijek 449, 173

Šibenik 174, 21

Vinkovci 175, 43

Vukovar 96, 41

Split 690, 281

Pula 143, 18

Dubrovnik 190, 63

Čakovec 92, 30

Velika Gorica 308, 77

Zaprešić 140, 34

Petrinja 88, 46

Križevci 92, 39

Nova Gradiška 39, 25

Benkovac 58, 24

Provjerili smo i u kojim gradovima i općinama nije bilo nijednog razvoda. To su: Dubravica, Rakovec, Žumberak, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Novi Golubovec, Zagorska Sela, Zlatar Bistrica. Majur, Martinska Ves, Bosiljevo, Saborsko, Breznički Hum, Klenovnik, Visoko, Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Klošztar Podravski, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravsko Sesvete, Severin, Štefanje, Kraljevica, Dobrinj, Fužine, Lokve, Skrad, Vinodolska općina, Vrbnik, Karlobag, Lovinac, Udbina, Vrhovine, Sikirevci, Stara Gradiška, Vrbje, Kolan, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Pašman, Polača, Povljana, Starigrad, Tkon, Marijanci, Trnava, Viljevo, Vuka, Bilice, Biskupilja, Civljane, Ervenik, Kijevo, Promina, Ružić, Unešić, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Bol, Brela, Cista Provo, Lovreć, Milna, Prgomet, Sućuraj, Šestanovac, Zadvarje, Zagvozd, Buzet, Labin, Pazin, Barban, Cerovlje, Gračišće, Grožnjan, Karojba, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Marčana, Motovun, Oprtalj, Pićan, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Vižinada, Vrsar, Blato i Trpanj.