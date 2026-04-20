Broj razvoda brakova u porastu: Gdje ih je najviše, a gdje nema nijednog?

Osijek: Na podru?ju Slavonije i Baranje broj rastava brakova je u velikom porastu
Autor
Ivica Beti
20.04.2026.
u 10:58

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na tisuću stanovnika) iznosila je 1,3. Broj razvedenih brakova na 1000 sklopljeni je 288,3

Tijekom prošle godine u Hrvatskoj su sklopljenja 17.682 braka, 370 više nego godinu prije, prema statstičkom prikazu koji je objavilo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Od toga 9438 je sklopljeno vjerski, a 8244 građanski. Još nisu poznati podaci o broju razvedenih brakova koji su od 2022.do 2025. bili u stalnom porastu. U 2024. sklopljeno je 17.206 brakova, a pravomoćno je razveden 4961, što je 454 više neko 2023. godine. Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na tisuću stanovnika) iznosila je 1,3. Broj razvedenih brakova na 1000 sklopljenih u 2024. godini je 288,3. Istražili smo kakva je situacija u županijama, gradovima i općinama s brojem sklopljenih i razvedenih brakova u 2024., za koju su dostupni podaci.

Županije

  • Zagrebačka županija 1452 sklopljena, 394 razvedenih
  • Krapinsko-zagorska 472, 104
  • Sisačko-moslavačka 656, 218
  • Karlovačka 420, 168
  • Varaždinska 568, 188
  • Koprivničko-križevačka 430, 137
  • Bjelovarsko-bilogorska 453, 200
  • Primorsko-goranska 936, 172
  • Ličko-senjska 171, 53
  • Virovitičko-podravska 337, 136
  • Požeško-slavonska 340, 107
  • Zadarska 743, 229
  • Osječko-baranjska 1223, 429
  • Šibensko-kninska 418, 43
  • Vukovarsko-srijemska 765, 195
  • Splitsko-dalmatinska 2133, 624
  • Istarska 609, 52
  • Dubrovačko-neretvanska 552, 190
  • Međimurska 380, 117
  • Grad Zagreb 3478, 977
Gradovi

  • Zagreb 3478, 977
  • Krapina 42, 11
  • Sisak 184, 63
  • Karlovac 195, 87
  • Varaždin 166, 72
  • Koprivnica 111, 42
  • Bjelovar 155, 84
  • Rijeka, 351, 70
  • Gospić 49, 21
  • Virovitica 100, 52
  • Požega 112, 33
  • Slavonski Brod 243, 99
  • Zadar 280, 128
  • Osijek 449, 173
  • Šibenik 174, 21
  • Vinkovci 175, 43
  • Vukovar 96, 41
  • Split 690, 281
  • Pula 143, 18
  • Dubrovnik 190, 63
  • Čakovec 92, 30
  • Velika Gorica 308, 77
  • Zaprešić 140, 34
  • Petrinja 88, 46
  • Križevci 92, 39
  • Nova Gradiška 39, 25
  • Benkovac 58, 24

Provjerili smo i u kojim gradovima i općinama nije bilo nijednog razvoda. To su: Dubravica, Rakovec, Žumberak, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Novi Golubovec, Zagorska Sela, Zlatar Bistrica. Majur, Martinska Ves, Bosiljevo, Saborsko, Breznički Hum, Klenovnik, Visoko, Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Klošztar Podravski, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravsko Sesvete, Severin, Štefanje, Kraljevica, Dobrinj, Fužine, Lokve, Skrad, Vinodolska općina, Vrbnik, Karlobag, Lovinac, Udbina, Vrhovine, Sikirevci, Stara Gradiška, Vrbje, Kolan, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Pašman, Polača, Povljana, Starigrad, Tkon, Marijanci, Trnava, Viljevo, Vuka, Bilice, Biskupilja, Civljane, Ervenik, Kijevo, Promina, Ružić, Unešić, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Bol, Brela, Cista Provo, Lovreć, Milna, Prgomet, Sućuraj, Šestanovac, Zadvarje, Zagvozd, Buzet, Labin, Pazin, Barban, Cerovlje, Gračišće, Grožnjan, Karojba, Kaštelir-Labinci, Lanišće, Lupoglav, Marčana, Motovun, Oprtalj, Pićan, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Vižinada, Vrsar, Blato i Trpanj.

