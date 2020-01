Brexit, američki izbori i trgovinski sporazumi obilježit će 2020. godinu

Godina pred nama u globalnim okvirima bit će jedna od ključnih. Prvi će put jedna zemlja Europske unije napustiti ovaj klub uspješnih država, i to već 31. siječnja kada će Britanci krenuti svojim putem. Usto, 3. studenog Amerikanci će na biralištima odlučiti hoće li Donald Trump dobiti drugi predsjednički mandat ili će ga naslijediti netko od demokratskih kandidata. Svjetska javnost 2020. dočekuje kao godinu u kojoj bi se mogao završiti niz procesa važnih za globalnu političku arenu: Bruxelles će donijeti proračun za razdoblje od 2021. do 2027. godine, nastavit će se razgovori Rusije i Ukrajine, a očekuje se da bi Kina i SAD trebali zaključiti neku vrstu trgovinskog sporazuma.

Pitanje Sj. Makedonije

Za globalne odnose presudno je važna američka izborna kombinatorika. Glasači Demokratske stranke tek će izabrati tko će biti Trumpov izazivač. Prvi je favorit još uvijek potpredsjednik u mandatu Baracka Obame Joe Biden. Borba protiv ovog klasičnog i umjerenog američkog političara Trumpu bi, koji će vjerojatno “preživjeti” proces opoziva u Senatu, u studenom vjerojatno teže pala od one protiv Elizabeth Warren ili Bernieja Sandersa, dvoje krajnje lijevih senatora kojima bi Trump mogao predbacivati da su im politike manje uobičajene čak i od – njegovih. U 2020. analitičari očekuju i sklapanje trgovinskog sporazuma Washingtona i Pekinga. Pod povećalom će u novoj godini biti i razvoj odnosa SAD-a i njegovih europskih saveznika, poglavito Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon što su britanski birači dali premijeru Borisu Johnsonu jasan mandat da izvede zemlju iz EU 31. siječnja, svi će se morati boriti za naklonost Londona kako bi sklopili čim bolji trgovinski sporazum s bogatim Britancima. Sveobuhvatni trgovinski sporazum s UK morat će sklopiti i Bruxelles, i to do 31. prosinca 2020., a do kraja godine EU mora donijeti i svoj proračun do 2027. godine. Na ove procese u EU Hrvatska će moći presudno utjecati kao zemlja koja u prvoj polovici godine predsjeda Vijećem EU.

Kao jedan od hrvatskih prioriteta u predsjedanju Unijom naglašeno je proširenje EU na jugoistok kontinenta. Sve će oči biti uprte u pitanje hoće li se otvoriti pregovori sa Sjevernom Makedonijom za ulazak u EU. Blokada koju je Makedoncima priuštio francuski predsjednik Emmanuel Macron dovela je do kraha vlade i raspisivanja izbora za travanj 2020. godine. Istog mjeseca parlamentarni će se izbori održati i u Srbiji čijom vladom potpuno dominira lik predsjednika Aleksandra Vučića. Opozicija mu pritom spočitava nedostatak demokracije te otvoreno prijeti bojkotom izbora. Na birališta će izaći i Izraelci, već treći put u godinu dana.

Klimatske promjene

Za globalnu političku kartu važne će se stvari događati i na istoku. Kinesku političku scenu 2019. obilježili su prosvjedi stanovnika Hong Konga, koji će se nastaviti i u 2020., a već 11. siječnja održavaju se izbori u Tajvanu gdje će se natjecati zagovornici i protivnici bliže suradnje s Kinom. Ruski predsjednik Vladimir Putin hvali se novim, moćnim oružjem i dosadašnjim uspjesima na 20. obljetnicu preuzimanja predsjedničkih dužnosti koja se obilježava u srijedu, ali veliki dio tamošnje javnosti više će se baviti imenima njegovih mogućih nasljednika kada mu istekne mandat 2024. godine. Bit će važno i pitanje odnosa Moskve i Kijeva, a optimisti se nadaju i kraju oružanih sukoba. U 2020. godini dominirat će i teme poput klimatskih promjena, okončanja rata u Siriji, odnosa Teherana i Zapada...

No, valja se prisjetiti, piše kolumnist New York Timesa Nicholas Kristof, da je 2019. zapravo bila najbolja godina u ljudskoj povijesti. Ove godine novorođenčad je imala najveće šanse preživjeti porođaj, najmanje je bilo nepismenih, siromašnih i bolesnih, a nikada više ljudi nije imalo pristup tekućoj vodi i internetu.