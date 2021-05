Božo Petrov: Očekujem potporu svih koji žele župana s inicijativom, a ne statista

Božo Petrov, prvi čovjek Mosta, u drugom će se izbornom krugu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ogledati s aktualnim županom, HDZ-ovim Nikolom Dobroslavićem. U intervjuu putem e-maila, otkriva na koje glasove računa kako bi nadoknadio velik zaostatak iz prvog kruga.

Prvi krug završili ste s 11,5 tisuća glasova zaostatka. Iz kojeg biračkog bazena namjeravate nadomjestiti te glasove?

Ne svrstavam ljude u bazene niti mislim da na ovim izborima komunalne prirode može biti više međusobno različitih homogenih grupa birača koji svi isto glasaju. Jedina takva grupa su oni koji ostvaruju materijalni interes od postojeće vladajuće strukture. Svi ostali imaju jasan izbor – politika za uspješnije sutra i ravnomjeran razvoj koju predstavljam ja ili dotrajala klijentelistička politika koju predstavlja aktualni župan bez energije i inicijative. Siguran sam da sam tu u prednosti.

Drugi izborni krug obično donese i manji odaziv na izbore, što vam ne ide na ruku. Zašto mislite da će birači ovoga puta na izbore izići u većem broju?

Zato što je prilika za pozitivnom promjenom nadohvat ruke, nikad joj nismo bili bliže. Zato što je vidljivo da se cijeli jug Hrvatske budi i pomalo pruža otpor strukturama koje su nas učinile svojim taocima i koče razvoj ovog dijela države. Zato što je ovo prilika da se stane u kraj sivim eminencijama, poput Branka Bačića, koje ustvari odlučuju o sudbini županije. Aktualni župan tu je samo maneken bez ikakve inicijative. On podržava projekte koje mu drugi dodijele, ni za jedan se nije sam izborio niti je ijedan pokrenut na njegovu inicijativu. Neovisno o tome tko je za koju stranku, jer stranački su izbori završili u prvom krugu, ovdje treba birati čovjeka s više volje i energije koji će se boriti za interese ovoga kraja, a ne u hladovini čekati dok nas se netko iz Zagreba sjeti.

Roko Tolić dao vam je podršku za drugi krug, no možete li doista računati na sve njegove birače, s obzirom na to da vas ljevica doživljava kao “klerikalca”?

Ovo su komunalni izbori i nemaju veze sa svjetonazorom. Ostanu li kući zato što se u svemu ne slažu sa mnom, biračima donosi samo jedan ishod – ostanak Nikole Dobroslavića i nastavak devastacije našeg juga u režiji Branka Bačića. Ako žele da poljoprivredno zemljište i dalje ostane neiskorišteno i da samo na tome gubimo dva Pelješka mosta godišnje, ostat će doma. Ako žele daljnji odlazak specijalista i specijalizanata iz Opće bolnice Dubrovnik zbog lošeg menadžmenta koji je postavljen samo zato što je podoban, a što se onda očituje u velikom padu kvalitete zdravstvene skrbi, neće izaći na birališta. Ako žele devastaciju Malostonskog zaljeva potpuno promašenim projektom Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, neće glasati u drugom krugu. Ja mislim da birači ništa od toga ne žele, vjerujem da žele promjene i zato će izaći na birališta. Uostalom, i Roko Tolić se pod sloganom “Novo lice županije” zalagao za promjene. To novo lice još uvijek možemo dobiti na čelu županije. Neizlaženje na izbore znači ostanak starog lica.

Očekujete li i potporu birača DDS-a? Iz HDZ-a već dolaze informacije o dogovorenoj koaliciji i u novom mandatu. Jeste li nakon prvog kruga razgovarali s tom opcijom?

Očekujem potporu svih koji žele župana s inicijativom, a ne statista. Formalna savezništva nisam dogovarao jer ne bih nikoga želio ni na koji način isključiti. Odluka je, na kraju krajeva, pojedinačna i svatko sam zaokružuje. Ponavljam, ovo više nisu stranački izbori, nego izbori između dva čovjeka. Izaberu li birači mene, mogu biti sigurni da ću normalno funkcionirati sa svakom većinom koja bude htjela provoditi projekte na dobrobit građana i svih dijelova županije. Neću pristati na uhljebljivanje, stranačko kadroviranje, korupciju i devastaciju prirodnog bogatstva ni na zanemarivanje pojedinih dijelova županije, prvenstveno otoka. U svemu drugome tražit ću kompromis sa Skupštinom.

Koliko će na vaš izborni rezultat utjecati raspored snaga u Županijskoj skupštini, u kojoj HDZ-u do većine nedostaju još dvije ruke?

Ne bih prejudicirao sastav nove većine u Županijskoj skupštini. Ona još uvijek formalno ne postoji. Kakva god bude, ljudi mogu očekivati župana koji daje ritam, nabija tempo, bori se za projekte i neumorno radi. Vjerujem da postoji dovoljno razuma u Županijskoj skupštini da se to prepozna. Ako ga nema, ljudi će na svoje oči vidjeti tko je tu nerazuman i tko koči razvoj, a četiri će godine brzo proći. Mislim da je ovo dobra prilika i drugim opcijama da naprave određene unutarnje promjene i iskorak dok im nije kasno.

Dubrovačko područje, zbog svog položaja, pretrpjelo je veće posljedice koronakrize od drugih krajeva. Vi ipak najavljujete da ćete povećati prihode županije. Kako?

Nije to samo do položaja, puno više je presudila ovisnost našeg gospodarstva o turizmu, i to masovnom turizmu. Postojeća vlast sve je podredila turizmu. Zašto? Zato što je to najlakše, događa se praktički samo od sebe, uz dosta privatne inicijative građana koji od toga žive. I što onda napravi vladajuća garnitura? Poveća im namete i oteža poslovanje. Župan Dobroslavić, Branko Bačić koji mu kroji politiku i cijela ta njihova klika jednostavno ne znaju drukčije. Ovo stanje koje smo imali neposredno prije korone njihov je maksimum, to je njihovo nasljeđe. A ono se u ovih godinu dana potpuno urušilo, što pokazuje da je bilo izgrađeno na nezdravim temeljima.

Mi moramo biti otporniji na buduće krize, a da bismo to napravili, na čelu županije trebaju nam novi ljudi. Pustimo stranke, gledajmo ljude. Novi ljudi znat će i povećati prihode županije. Veliki se potencijal krije u pomorskom dobru i obalnom pojasu. Jedna smo od primorskih županija s najmanjim prihodima od koncesija na pomorskom dobru. Ne treba zanemariti ni to da je županija osnivač i vlasnik brojnih ustanova poput Opće bolnice Dubrovnik ili Specijalne bolnice Kalos u Veloj Luci, a s kvalitetnim menadžmentom koji bi znao iskoristiti potencijal razvoja zdravstvenog turizma one mogu ostvariti velike prihode. Ali najvažniji instrument za znatno povećanje prihoda županije je proaktivna politika koja vodi privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mjesta, a time i do povećanja prihoda od poreza na dohodak.

Poništen je natječaj za Lučino razdolje. Što biste kao župan napravili s tim centrom za gospodarenje otpadom?

Treba li ponoviti natječaj, korigirati procjenu ili krenuti u novi projekt? Vrlo sam jasno i nedvosmisleno kazao da će, onog trenutka kad postanem župan, projekt CGO Lučino razdolje, ovako kako je zamišljen, otići u prošlost. Vidi se i iz poništenog natječaja da su troškovi gradnje debelo podcijenjeni, a pravu neovisnu studiju o utjecaju na zdravlje i okoliš nikad nismo ni vidjeli. Postoje ozbiljne indicije da bi taj projekt u potpunosti devastirao Malostonski zaljev, a to nikako neću dopustiti. Tražit ću novo, neovisno hidrogeološko trasiranje pa ćemo vidjeti što dalje.

