Božinović: U Arenu će ići bolesnici u posljednjoj fazi ozdravljenja

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak kako je prostor Arene Zagreb aktiviran, mobiliziran i opremljen za smještaj oboljelih od covida-19, a nakon procjene Ministarstva zdravstva ondje će biti smješteni bolesnici u posljednjoj fazi ozdravljenja.

"Arena je aktivirana, mobilizirana, opremljena, kada će se ona staviti u operativnu funkciju to je procjena zdravstvene struke i Ministarstva zdravstva. Ona je predviđena za bolesnike u fazi nakon što prođu najteže razdoblje bolesti. Kada će to biti to ćemo vidjeti, ali znam da se razmišlja o tome da to može krenuti i uskoro", rekao je Božinović na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljene nove mjere protiv širenja koronavirusa.

>> VIDEO Prešli smo granicu od 4000 novozaraženih, u Arenu uskoro stižu prvi pacijenti

Dodao je kako će ondje biti smješteni pacijenti iz bolnica koji još nisu za potpuni otpust kući te prije toga moraju još određeno vrijeme provesti pod liječničkim nadzorom.

Također je potvrdio da se strože mjere odnose i na zagrebački Advent, tj. odredba o obustavi gospodarskih sajmova gdje se prodaju i izlažu proizvodi. Božinović je rekao kako županije u načelu mogu donijeti dodatne mjere, međutim samo one koje su oštrije od onih koje donosi Nacionalni stožer.

Istaknuo je da su sve hrvatske županije u "crvenoj zoni", a razlike u incidenciji zaraze vrlo se brzo mijenjaju od županije do županije.