Božićna reklama s djedom rasplakala cijeli svijet: 'Tko kaže da Nijemci nemaju osjećaja'

Dvominutna reklama njemačke farmaceutske kompanije Doc Morris rasplakala je ljude iz cijelog svijeta, a mnogi su ustvrdili da im je slomila srce. Glavni lik reklame je djed u izolaciji zbog koronavirusa koji odluči započeti vježbati iako mu je na raspolaganju samo jedna girja.

Stariji muškarac se muči i muči, ali ne odustaje. Ignorira to što je očito postao glavna priča među susjedima, te samo nastavlja s vježbanjem. Njega, naime, motivira uokvirena fotografija koju publika ne može vidjeti. Na kraju reklame otkriva se njegov motiv za svo to vježbanje. To je trenutak zbog kojih su mnogi pustili pokoju suzu.

Naime, djed se na kraju godine susreće sa svojom obitelji koja kiti bor, a on u ruke uzima svoju unuku i podiže je kako bi mogla staviti zvijezdu na božićno drvce. Reklama je probudila jake emocije u onima koji su je gledali.



- Čestitam na ovom sjajnom video. Nikad nije prekasno da počnete brinuti o sebi i stvarima koje su uistinu važne. Ovo je važna poruka - komentirao je gledatelj, dok je druga gledateljica navela kako se rasplakala.

- Tko kaže da Nijemci nemaju osjećaja, nije vidio ovu reklamu - navodi se u jednom od komentara.

Reklamu je za Doc Morris snimila njemačka agencija Jung von Matt kao dio kampanje "Take care".

- Ove godine najbolji dar je to da smo zdravi i da smo dobro. Zato nam je vaše zdravlje važno. Kako biste, osobito za Božić, mogli brinuti o onome što je doista važno i provesti vrijeme uz članove obitelji i one koje volite. Doc Morris vama i vašim obiteljima želi sretan i nezaboravan Božić. Ostanite zdravi - stoji u opisu reklame, piše The Sun.