Bolivijska televizija zgrozila javnost: Uživo prenosili posljednje trenutke umirućeg pacijenta

Bolivijski televizijski kanal PAT izazvao je brojne kontroverze nakon što je uživo prenosio posljednje trenutke života pacijenta oboljelog od COVID-19 iz bolnice Santa Cruz. U polusatnom prijenosu uživo prikazani su dramatični trenuci neuspješnog pokušaja oživljavanja pacijenta.

Pučka pravobraniteljica Nadia Cruz optužila je autore emisije za "senzacionalizam", dodavši da su više puta morbidno prikazivali snimke reanimacije.

- Kakav manjak poštovanja prema obitelji i pokojniku. Izgubili smo puno s ovim virusom, a jedna od stvari koju smo izbili je i empatija - tvitala je Maria Trigo, lokalna novinarka, a podržali su ju i drugi kolege ocijenjujući taj postupak kao nehuman, prenosi Daily Mail.

Outrage in Bolivia over TV broadcast of coronavirus patient dying https://t.co/OQiTgpHMaU