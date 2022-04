Blokirali zaražene koronom visokom ogradom: 'Zatvorili su nas poput domaćih životinja'

Šangajske vlasti u Kini suočene s izbijanjem covida-19 podigle su mrežaste ograde ispred nekih stambenih zgrada, što je izazvalo javno negodovanje zbog prisiljavanja većine stanovnika tog 25-milijunskog grada da ostanu kod kuće, piše u nedjelju Reuters. Fotografije, koje prikazuju radnike u bijelim zaštitnim odijelima kako zatvaraju ulice i ulaze u stambene zgrade gotovo dva metra visokom zelenom ogradom, proširile su se na društvenim mrežama u subotu, što je dovelo do upita i pritužbi stanara.

"Ovo je povreda prava ljudi koji se nalaze unutra, koristiti metalne pregrade da ih se zatvori poput domaćih životinja", rekao je jedan korisnik na društvenoj platformi Weibo.

This is insane. #shanghai is now installing cages on roads and infront of building doors, wtf! #china #lockdown #Covid_19 #shanghailockdown pic.twitter.com/diaGREeqiK