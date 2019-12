Bivši pročelnik istarske podružnice Ministarstva poljoprivrede optužen za podvođenje

Bivši pročelnik istarske podružnice Ministarstva poljoprivrede Albin Lampe iz Vodnjana nakon dvomjesečne istrage optužen je za pet kaznenih djela protiv spolne slobode, odnosno prostitucije, jedno kazneno djelo spolnog uznemiravanja, jedan pokušaj iznude te jedno kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksplozivnih stvari.

Za kaznena djela prostitucije predviđene su zatvorske kazne u trajanju do deset godina, za spolno uznemiravanje do jedne godine, za pokušaj iznude do pet godina, a za nedozvoljeno posjedovanje i nabavu oružja do tri godine zatvora pa bi Lampe, ukoliko mu kaznena djela za koja se tereti budu dokazana, mogao u zatvoru zaglaviti deset i više godina, prenosi Glas Istre.