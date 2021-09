Vesna Pusić i ostali bivši dužnosnici: 'Ono što se sad događa u Crnoj Gori ima sličnost s devedesetima'

S kolikom se zabrinutošću prate najnovija događanja u Crnoj Gori u cijeloj regiji, najbolje svjedoči apel za Crnu Goru koji su čelnicima Europske unije i NATO-a jučer poslali bivši dužnosnici upravo iz zemalja regije, njih sedmero, među kojima i bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

U apelu ističu kako je još jedno otvoreno mjesto sukoba i krize u Europi posljednje što i Europi i svijetu treba u ovom trenutku, zbog čega, kažu, pozivaju institucije EU i druge saveznike da se uključe u aktivan politički dijalog sa svim različitim političkim i društvenim akterima u trenutačnoj krizi u Crnoj Gori i pomognu u osiguravanju mirnog rješavanja eskalirajućeg sukoba u zemlji.

Apel stiže nakon burnih nemira i incidenata nastalih u Cetinju zbog ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija, a što se u nedjelju, uz jake policijske snage i dogodilo. Upućen je predsjedniku Europskog Vijeća Charlesu Michelu, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen te glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu.

Foto: STEVO VASILJEVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Protest against enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje A demonstrator gestures as a barricade is set on fire during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 5, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic STEVO VASILJEVIC

Bivši ministri u apelu ističu kako je prvi dojam da su događaji vezani za ustoličenje novog poglavara SPC-a u Crnoj Gori povezani s vjerskim pitanjem, ali da „oni zapravo nemaju nikakve veze s religijom, pa čak ni s politikom ni ideologijom“, već da su “još jedna manifestacija sukoba između snaga koje smatraju da Crna Gora ne bi trebala postojati kao posebna država i onih koji vjeruju da Crna Gora mora ostati neovisna sa svim atributima državnosti“.

U apelu se ističe i kako nema sumnje da se bivšu vladu Crne Gore moglo kritizirati na više razina, ali kako su unatoč svemu snažno vjerovali u nezavisnost Crne Gore kao vitalne članice NATO-a s budućnosti unutar EU. “Ne morate biti stručnjak za balkansku povijest da znate da su svi pokušaji promjene granica na ovom području praćeni ratovima, ljudskom patnjom i golemim tragedijama. Još jedan otvoreni konflikt i krizna točka u Europi zadnje je što Europi i svijetu treba u ovom trenutku”, stoji u apelu čiji potpisnici kažu i kako su svi proživjeli balkanske ratove 90-ih pa ne mogu a da ne vide i alarmantne sličnosti između današnjih događaja u Crnoj Gori i onih koji su doveli do tih ratova od prije 25-30 godina.

Uz bivšu hrvatsku ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić, apel za Crnu Goru potpisali su i bivši ministri vanjskih poslova Kosova Enver Hoxaj, potom Albanije Ditmir Bushati, bivši ministar obrane Slovenije Roman Jakič, bivši državni tajnik u ministarstvu vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Emil Kirjas, bivši potpredsjednik Vlade Srbije Žarko Korać te nekadašnji predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zlatko Lagumdžija.