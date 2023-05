Bivšeg knjigovođu terete da je ubio radnika u stanu, zatim se odvezao i zapalio tuđi automobil

Za ubojstvo te općeopasnu radnju optužen je Vedran T. (50), bivši knjigovođa i direktor građevinske tvrtke, a optužnicu je protiv njega podiglo ŽDO Zagreb. Tereti ga se da je prije pola godine u stanu u Švarcovoj ulici u Zagrebu ubio Marinka K. (60) koji je tamo izvodio građevinske radove.

Prema optužnici Vedran T. se tereti da je 2. studenoga 2022. između 11.47 i 13.25 sati, s dva hica iz pištolja ubio Marinka K., koji je zadobio strijelne rane na glavi i tijelu te je preminuo na mjestu događaja. Nakon što ga je ubio, otišao je te je dan kasnije uhićen u kući svog prijatelja. Inače, nakon što je ubio Marinka K., Vedran T. se u sporni stan vraćao dva puta, a jedan od tih povrataka snimile su i nadzorne kamere na jednoj od pumpi na kojoj je točio gorivo.

Osim za ubojstvo Marinka K., Vedran T. se tereti i za dva paleža automobila. Optužen je da je 17. listopada oko 22.30 zapalio Suzuki Swift zagrebačkih oznaka. Automobil je vlasništvo 21- godišnjaka, a Vedran T. se tereti da je došao do benzinske postaje u Ulici SR Njemačke gdje je u prozirnu plastičnu bocu natočio oko dvije litre goriva. Zatim se odvezao do Ulice Božidara Magovca, došao do parkiranog BMW-a na koji je u 22.50 stavio punu bocu benzina i zapalio je. Vatra se proširila i na Suzuki Vitaru koja je bila parkirana pored BMW-a.

Palež vozila, počinio je, tvrdi tužiteljstvo i svega nekoliko sati nakon što je ubio Marinka K. Tereti ga se da se i opet odvezao na benzinsku crpku na Ulici SR Njemačke. U bocu je natočio 1,6 litara goriva, da bi poptom oko 21.30 ponovo otišao u Ulicu Borisa Magovca, gdje je ovaj put oko 21.30 zapalio Volvo XC90. Automobil je polio benzinom, a vatru je zapilo uz pomoć kocki za potpalu. Šteta je bila oko 80.000 eura

Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se Vedranu T. produlji istražni zatvor u kojem je od uhićenja, a određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja djela.

