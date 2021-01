Bill Gates objavio da je primio svoju prvu dozu cjepiva i otkrio kako se osjeća

Bill Gates, kao otvoreni zagovornik znanosti, na svom je Twitter profilu podijelio kako je napokon i on primio svoju prvu dozu cjepiva protiv COVIDa-19.

"Jedna od prednosti imanja 65 godina jest što ispunjavam uvjete za cjepivo COVID-19. Dobio sam prvu dozu ovaj tjedan i osjećam se sjajno. Hvala svim znanstvenicima, sudionicima ispitivanja, regulatorima i zdravstvenim radnicima u prvom redu koji su nas doveli do ove točke", napisao je pored fotografije na kojoj se vidi nasmiješeni, ali ipak ispod maske, Gates.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd