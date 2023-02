Bili smo na paklenom letu: Netko je spašavao nekoga svog, doma sam stigla 21 sat kasnije

Čitam kako su rukometaši PPD Zagreba na aerodromu u Frankfurtu proveli 12 sati pa se nakon noćenja vratili doma i mislim si – sretni li su! Jer, dok sam to čitala ja sam još bila u kaosu frankfurtskog aerodroma. Doma sam stigla s 21 satom zakašnjenja. Moj put iz Malage do Zagreba trajao je 27 sati! I u bitnoj se stvari slažem s rukometašima: putujem puno, zaista puno po svim kontinentima, već punih 25 godina i ovako nešto još nikada nisam doživjela! Ovakvu ležernost s jedne strane i kaos s druge. Mnoge se stvari ne mogu izbjeći, događaju se razne nesreće, požari, pandemije i ostali 'detalji' koji blokiraju čitav niz životnih situacija, pa tako prizemlje i avione. Ali… Tijekom jutra u kojem su uslijed radova na aerodromu oštećeni optički kabeli - pa je pao čitav informacijski sustav te se putnici čitavo to jutro nisu mogli ni čekirati za letove te su zrakoplovi prizemljeni, letovi ili otkazani ili odgođeni - kolega novinar i ja još smo bili u Malagi, u Španjolskoj.