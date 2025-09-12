Bila bi katastrofa zatvarati otočne i male ruralne škole u našim uvjetima

Hrvatska je od školske godine 2013./2014. do lani izgubila više od 61 tisuću učenika, a ove godine mogli bismo imati 63 do 64 tisuće manje učenika. Istodobno broj učitelja i nastavnika je rastao, pa je OECD u izvješću naveo da se Hrvatska ističe kao zemlja s najmanjim omjerom učenika po nastavniku u osnovnim i srednjim školama, ali i s najmanjim brojem učenika po razredu. Iako male škole, osobito u rijetko naseljenim područjima, mogu biti skupe za održavanje kako navodi OECD, prof. dr. sc. Josip Burušić, voditelj Centra za istraživanje znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala s Instituta Ivo Pilar i pridruženi član Upravnog odbora OECD Centra za obrazovna istraživanja i inovacije napominje da bi gašenje malih i područnih škola u hrvatskim specifičnim okolnostima bilo izrazito štetno. I uvjeren je da do toga neće doći.