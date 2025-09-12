Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
Poslušaj
Prijavi grešku
JOSIP BURUŠIĆ, OECD I PILAR

Bila bi katastrofa zatvarati otočne i male ruralne škole u našim uvjetima

Autor
Dijana Jurasić
12.09.2025.
u 17:46

Ono što vidim kao izazov kada je riječ o učiteljima i nastavnicima jest neko opće prevladavajuće mnijenje među njima kako će moći se raditi sve po starom, kao da se oko nas ne događaju tektonske promjene – drži Burušić.

Hrvatska je od školske godine 2013./2014. do lani izgubila više od 61 tisuću učenika, a ove godine mogli bismo imati 63 do 64 tisuće manje učenika. Istodobno broj učitelja i nastavnika je rastao, pa je OECD u izvješću naveo da se Hrvatska ističe kao zemlja s najmanjim omjerom učenika po nastavniku u osnovnim i srednjim školama, ali i s najmanjim brojem učenika po razredu. Iako male škole, osobito u rijetko naseljenim područjima, mogu biti skupe za održavanje kako navodi OECD, prof. dr. sc. Josip Burušić, voditelj Centra za istraživanje znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala s Instituta Ivo Pilar i pridruženi član Upravnog odbora OECD Centra za obrazovna istraživanja i inovacije napominje da bi gašenje malih i područnih škola u hrvatskim specifičnim okolnostima bilo izrazito štetno. I uvjeren je da do toga neće doći.

Ključne riječi
cjelodnevna škola OECD nastavnici male škole demografski pad

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Knin: 31. Obljetnica osnutka Hrvatskoga vije?a obrane
KRČENJE PUTA ZA MIR

Osvajanje ovoga grada brinulo je američku administraciju: U rujnu '95. snage HV-a i HVO-a izvele su ključnu vojnu operaciju

U rujnu 1995. snage HV-a i HVO-a izvele su ključnu vojnu operaciju – Maestral. Bitka za oslobađanje zapadnih dijelova BiH bila je važan korak u pripremama za daljnje vojno djelovanje prema Banjoj Luci. Grad Jajce bio je ključna strateška točka, a operacija Maestral omogućila je HV-u i HVO-u da uspješno probiju srpske linije i stvore siguran koridor prema zapadu

Učitaj još