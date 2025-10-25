Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Povijesni grad Bobovac

BiH: poruke mira i zajedništva Hrvata katolika na ostacima grada bosanskih kraljeva

Bobovac
Foto: Hrvatski narodni sabor
1/6
VL
Autor
Hina
25.10.2025.
u 19:56

Molitva na Bobovcu, koja se već održava 24 godine na ostacima grada bosanskih kraljeva, simbol je zajedništva, vjere i domoljublja Hrvata u Bosni i Hercegovini

Na povijesnom gradu Bobovcu u središnjoj Bosni u subotu je održana tradicionalna Molitva za Domovinu na kojoj su se okupili Hrvati katolici, pripadnici Oružanih snaga i policije  zajedno s predstavnicima crkvenih i političkih institucija pri čemu su upućeni pozivi na očuvanje mira i zajedništva.

Molitva na Bobovcu, koja se već održava 24 godine na ostacima grada bosanskih kraljeva, simbol je zajedništva, vjere i domoljublja Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Uz prigodne molitve, izražena je zahvalnost svima koji su kroz povijest pridonijeli slobodi i opstanku hrvatskog naroda te su upućeni pozivi na očuvanje mira, međusobnog poštovanja i zajedništva.

Nadbiskup Vukšić je u misnoj propovijedi istaknuo važnost poštivanja temeljnih ljudskih prava, duhovnog i društvenog razvoja, kao i važnost mira i sigurnosti za cijelu zajednicu.

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić naglasio je kako je sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih postrojbi snažna poruka predanosti miru, te da Bobovac simbolizira važnost jačanja zajedništva i gradnje sigurne i stabilne budućnosti za sve narode u BiH. 

Na mimodu i misi, te zajedničkome druženju sudjelovali su i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović te predstavnici civilnih i vojnih vlasti, kao i veleposlanik Republike Hrvatske u BiH Ivan Sabolić. 

Molitveni pohod na Bobovac pokrenuo je kardinal Vinko Puljić u znak sjećanja na dan smrti bosanske kraljice Katarine Kosače 25. listopada 1478. godine, s ciljem ujedinjenja u molitvi za osobne potrebe, vlastiti narod i domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Ključne riječi
Bobovac BiH Mostar

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Top
Top
20:12 25.10.2025.

Kada bi bilo malo mudrosti BiH može biti naj bogatija zemlja Europe

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja