BiH: poruke mira i zajedništva Hrvata katolika na ostacima grada bosanskih kraljeva

Na povijesnom gradu Bobovcu u središnjoj Bosni u subotu je održana tradicionalna Molitva za Domovinu na kojoj su se okupili Hrvati katolici, pripadnici Oružanih snaga i policije zajedno s predstavnicima crkvenih i političkih institucija pri čemu su upućeni pozivi na očuvanje mira i zajedništva.

Molitva na Bobovcu, koja se već održava 24 godine na ostacima grada bosanskih kraljeva, simbol je zajedništva, vjere i domoljublja Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Uz prigodne molitve, izražena je zahvalnost svima koji su kroz povijest pridonijeli slobodi i opstanku hrvatskog naroda te su upućeni pozivi na očuvanje mira, međusobnog poštovanja i zajedništva.

Nadbiskup Vukšić je u misnoj propovijedi istaknuo važnost poštivanja temeljnih ljudskih prava, duhovnog i društvenog razvoja, kao i važnost mira i sigurnosti za cijelu zajednicu.

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić naglasio je kako je sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih postrojbi snažna poruka predanosti miru, te da Bobovac simbolizira važnost jačanja zajedništva i gradnje sigurne i stabilne budućnosti za sve narode u BiH.

Na mimodu i misi, te zajedničkome druženju sudjelovali su i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović te predstavnici civilnih i vojnih vlasti, kao i veleposlanik Republike Hrvatske u BiH Ivan Sabolić.

Molitveni pohod na Bobovac pokrenuo je kardinal Vinko Puljić u znak sjećanja na dan smrti bosanske kraljice Katarine Kosače 25. listopada 1478. godine, s ciljem ujedinjenja u molitvi za osobne potrebe, vlastiti narod i domovinu Bosnu i Hercegovinu.