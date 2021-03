'Bidenov pad dokaz da je njegovo zdravstveno stanje rizik za SAD'

Američki predsjednik Joe Biden (78) u petak je tri puta posrnuo i pao pri ukrcavanju u Air Force One uoči puta u Atlantu, što je odmah izazvalo velike rasprave u tamošnjoj javnosti. Za konzervativne je medije to najbolji pokazatelj da je predsjednik prestar i previše lošeg zdravstvenog stanja da bi mogao obavljati najteži posao na svijetu, a Bidenov pad zasigurno je nasmijao i suparnike SAD-a na svjetskoj sceni, Peking i Moskvu.

Stalni gafovi američkog lidera

Predsjednik se ukrcavao u avion kada je na stubama iznenada posrnuo, zatim i drugi pa i treći put. Na kraju se ipak pridigao i na vrhu stuba salutirao vojnicima. Nakon toga je njegova glasnogovornica za to optužila vjetar te dodala da je i sama gotovo pala sa stuba. Sasvim je dobro, dodala je. No, samo dan prije Biden je svoju potpredsjednicu nazvao “predsjednica Harris”. Istraživanja pokazuju da su Amerikanci zabrinuti zbog takvih gafova: čak je polovica njih u anketi prije desetak dana za tvrtku Rasmussen rekla da nema povjerenja u to da je Biden “psihički i mentalno” sposoban obavljati posao. Biden se već dulje vrijeme suočava s kritikama da je prestar za tako zahtjevan posao. Najstariji je predsjednik u američkoj povijesti. No, u posljednjih otprilike šest mjeseci njegovi su se problemi, prije svega verbalni gafovi, smanjili. Bivši lider Donald Trump stalno je u kampanji uoči izbora napadao Bidena da je “kognitivno pao”, odnosno da je dementan. No, na debatama koje su održali Biden i Trump prije izbora to se nije toliko vidjelo, pa su mnogi zaključili da su republikanci preuveličavali te Bidenove probleme. S druge strane, u ranijim fazama kampanje, Biden se znao ozbiljno zbuniti: govorio je da se natječe za Senat, ljude je oslovljavao krivim imenima, kritičari su govorili da se nije mogao sjetiti ni imena Baracka Obame, na jednom je skupu svoju suprugu nazvao sestrom jer su zamijenile unaprijed dogovorene pozicije, a on nije gledao, rekao je da je od oružja na američkim ulicama ubijeno 150 milijuna Amerikanaca...

Zbog svega toga, čini se da su desni mediji u SAD-u jedva dočekali da se Bidenu dogodi takvo što. Desnica je naglasila da se Biden rugao Trumpu kada je kao predsjednik vrlo pažljivo i sporo u rujnu 2020. hodao tim stubama, koje su kasnije opisane kao skliske: “Gledajte kako on hoda, a kako hodam ja”, pisao je tada Biden. Bio je to jasan odgovor na Trumpove optužbe da je Biden “senilni starac”. Biden je, inače, samo četiri godine stariji od Trumpa, ali općenito se bivšeg predsjednika smatra neusporedivo energičnijim političarom. Biden je četiri godine stariji i od bivšeg lidera Billa Clintona koji je predsjednik postao prije gotovo 30 godina.

Desni mediji fokusirali su se na činjenicu da su lijevi mediji, vrlo bliski Bidenu i Demokratskoj stranci, uglavnom prešutjeli njegov trostruki pad, a situacija bi, ističu, bila sasvim suprotna da se to dogodilo Trumpu. No to i nije sasvim točno jer su na kraju gotovo svi američki mediji izvijestili o Bidenovu posrtanju. No, konzervativni Fox News jasno je opisao razliku u medijskom tretmanu Bidena i Trumpa: liberalni CNN spomenutom je Trumpovu opreznom hodu 2020. posvetio 22 minute, a trostrukom Bidenovu padu prekjučer 15 sekundi. Nedavno je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao Bidena na debatu nakon što ga je Amerikanac u intervjuu opisao kao “ubojicu”. Rus je dao samo jedan uvjet: debatirat ćemo samo ako ćemo to napraviti odmah, bez odgađanja, rekao je Rus. Mnogi su zaključili da se Putin time ruga Bidenu i da ga smatra mentalno nedoraslim za raspravu, pogotovu za raspravu koja bi se održala bez prave pripreme.

‘Cijeli nam se svijet smije’

Komentator Fox Newsa Sean Hannity, jedan od najgledanijih voditelja u SAD-u te Trumpov saveznik i Bidenov kritičar, zaključio je da je Bidenov pad pokazatelj da predsjedniku “nije dobro”, što je postalo i pitanje nacionalne sigurnosti.

– Više od polovice Amerikanaca slaže se sa mnom. Cijeli svijet to vidi svaki dan, uključujući sve zlonamjerne i američke neprijatelje. Vladimir Putin otvoreno se ruga predsjedniku SAD-a, Kinezi doslovno pljuju po SAD-u... Mule u Iranu su osnaženi. Scenarij je to iz noćne more – rekao je Hannity.

