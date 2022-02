Biden se obratio naciji oko stanja u Ukrajini: 'Spremni smo na sve, razgovarao sam s Putinom'

Američki predsjednik Joe Biden obratio se danas javnosti o trenutnoj situaciji u Ukrajini.

"Predsjednik će dati kratke ažurirane informacije o Rusiji i Ukrajini", priopćila je Bijela kuća.

"Ponovit će da Sjedinjene Države ostaju otvorene za diplomaciju na visokoj razini u bliskoj koordinaciji s našim saveznicima, nadovezujući se na više diplomatskih rješenja koje smo mi i naši saveznici ponudili Rusiji u posljednjih nekoliko mjeseci. Sjedinjene Države i dalje vjeruju da su diplomacija i deeskalacija najbolji put prema naprijed, ali da su također spremne za svaki mogući scenarij", dodaje.

Biden je na početku svog obraćanja kazao da su Sjedinjene Države spremne na što god se dogodilo.

Foto: POOL/REUTERS

"Spremni smo za diplomaciju, ali smo spremni i odgovoriti na ruski napad na Ukrajinu; što je još uvijek mogućnost. To je bio naš pristup u posljednjih nekoliko mjeseci tog se pristupa držimo", kazao je Biden.

"Danas želim govoriti o situaciji na terenu, koracima oje smo spremni poduzeti i koji nas rizici čekaju. Već tjednima se s našim saveznicima bavimo konstantnom diplomacijom. Ovog tjedna sam ponovno razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bih mu rekao da se želimo držati diplomacije na visokoj razini, kako želimo postići pisani sporazum između Rusije, SAD-a i europskih zemalja i odrediti neka sigurnosna pitanja", dodao je.

"Putin i ja smo se složili da treba nastaviti ići prema tome cilju, zajedno s našim europskim saveznicima i partnerima. Sjedinjene Države su stavile na stol konkretna rješenja za postizanje mirne situacije u Europi; predložili smo nove mjere kontrole oružja i transparentnosti, nove mjere strateške stabilnosti. Te se mjere odnose na obje strane - i na Rusiju i na NATO", rekao je Biden.

"No, nećemo se odreži bazičnih principa. Nacije imaju pravo na suverenost i teritorijalni integritet. Imaju pravo na slobodu izbora svoje budućnosti i pravo na izbor s kime će se udružiti", rekao je predsjednik SAD-a.

Foto: Reuters/PIXSELL

"Nastavit ćemo pregovore s našim saveznicima i partnerima sve dok postoji nada za diplomatsko rješenje, sve dok se može izbjeći uporaba sile i golema ljudska patnja koja dolazi nakon toga. Ruski ministar obrane kazao je danas da neke ruske jedinice napuštaju poziciju blizu ukrajinske granice. To bi bilo dobro, no još to nismo potvrdili", dodao je.

"Dapače, naše analize ukazuju na to da ostaju na svojim prijetećim pozicijama. Rusija sada ima više od 150.000 vojnika koji okružuju Ukrajinu i Bjelorusiju. Invazija je i dalje itekako moguća. Zato sam već nekoliko puta zamolio sve Amerikance u Ukrajini da napuste tu zemlju sada dok ju je još moguće napustiti u sigurnosti", rekao je Biden.