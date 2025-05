Biden o Putinu: 'Ljudi misle da će ovo zadovoljiti nasilnika, ali onaj tko misli da će Putin stati jednostavno je lud'

Joe Biden dao je prvi intervju otkako je napustio Bijelu kuću. Za BBC je govorio o pritisku Trumpove administracije na Ukrajinu da se odrekne teritorija Rusiji te to nazvao "modernim smirenjem". Osim toga, osvrnuo se i na ruskog predsjednika Vladimira Putina za kojeg smatra da vjeruje da je Ukrajina dio Rusije i da je "svatko tko misli da će stati" ako se neki teritorij ustupi kao dio mirovnog sporazuma "jednostavno glup". Biden je rekao i da je zabrinut zbog raspada odnosa između SAD-a i Europe pod predsjednikom Donaldom Trumpom, što bi kako kaže, "moglo promijeniti modernu povijest svijeta".

Bivši američki predsjednik o svemu tome govorio je u intervjuu za program Today na BBC Radiju 4. Podsjetimo, Biden je prekinuo svoju kandidaturu za reizbor predsjednika 2024. pred kraj utrke, što je gurnulo Demokratsku stranku u krizu. Odustao je manje od četiri mjeseca prije izbora u studenom prošle godine, a kada su ga pitali je li trebao otići ranije i dati više vremena za odabir zamjene, rekao je: - Ne mislim da bi to bilo važno. Otišli smo u vrijeme kada smo imali dobrog kandidata. Stvari su se odvijale tako brzo da je bilo teško odustati. I bila je to teška odluka. Mislim da je to bila ispravna odluka.

Upitan o postupanju sadašnje administracije prema američkim saveznicima, bivši predsjednik osudio je Trumpove pozive SAD-u da vrati Panamski kanal, da preuzme Grenland i da Kanada postane 51. savezna država. - Što se ovdje događa? Koji predsjednik ikada tako govori? To nismo mi. Mi se bavimo slobodom, demokracijom, prilikama, a ne konfiskacijom.

Što se tiče Ukrajine, Bidenu je postavljeno pitanje je li dao dovoljno podrške Kijevu kako bi osigurao pobjedu u ratu, umjesto da se samo odupre ruskoj invaziji. - Dali smo im sve što im je trebalo da osiguraju svoju neovisnost i bili smo spremni odgovoriti, agresivnije, ako Putin ponovno krene - rekao je.

Bidena su također pitali o komentarima Trumpove administracije koji sugeriraju da Kijev mora odustati od dijela teritorija kako bi osigurao mirovni sporazum koji bi okončao borbe. - To je moderno smirenje - rekao je Biden u intervjuu u ponedjeljak te izrazio zabrinutost da će „Europa izgubiti povjerenje u sigurnost Amerike i američko vodstvo“. Dodao je da se vođe sada pitaju: - Što sad da radim?... Mogu li se osloniti na Sjedinjene Države? Hoće li one biti tamo?

Trump je rekao da očekuje da će Rusija zadržati Krim, koji je Moskva anektirala 2014., a prošli mjesec optužio je ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog da je naštetio mirovnim pregovorima kada je Zelenski odbio prijedlog. Izvješća sugeriraju da nedavni američki prijedlozi za sporazum o primirju ne uključuju samo formalno američko priznanje Krima kao dijela Rusije, već i de facto američko priznanje ruske kontrole nad drugim okupiranim područjima u Ukrajini. Bijela kuća nije javno potvrdila detalje. Govoreći o Putinu, Biden je rekao: - Jednostavno ne razumijem kako ljudi misle da će ga to zadovoljiti ako dopustimo diktatoru, nasilniku da odluči uzeti značajne dijelove zemlje koji nisu njegovi. Ne razumijem baš.

Prokomentirao je i napetosti između Bijele kuće i ukrajinskog čelnika te sastanak u Ovalnom uredu. - Smatram da je to nekako ispod američkog dostojanstva na način na koji se to dogodilo - rekao je Biden o sastanku pa se osvrnuo na prvih 100 dana predsjednika Trumpa na dužnosti. - Naše gospodarstvo je raslo. Kretali smo se u smjeru u kojem je burza bila u porastu. Bili smo u situaciji u kojoj smo pozitivno širili svoj utjecaj diljem svijeta, povećavajući trgovinu - rekao je o stanju u zemlji kada je napustio Bijelu kuću u siječnju.

Trump, u međuvremenu, kaže da pokreće potrebnu reviziju odnosa svijeta sa SAD-om, rebalansirajući trgovinu, kontrolirajući ilegalnu imigraciju i čineći vladu učinkovitijom. Prošli tjedan je proslavio 100-dnevnu prekretnicu trijumfalnim govorom. Što Biden misli o početku Trumpa 2.0? - Neka povijest to prosudi. Ne vidim ništa što je bilo trijumfalno.

