Biden: Kada Amerikanci i Rusi počnu pucati jedni na druge, to je svjetski rat

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak kako bi američki građani trebali napustiti Ukrajinu sada, ali poručio je i kako neće poslati vojnike da spase Amerikance koji bježe iz te države u slučaju da Rusija izvrši invaziju. "Ovdje nemamo posla s terorističkom organizacijom, već se radi o jednoj od najvećih vojski na svijetu. To je sasvim drugačija situacija i stvari bi mogle brzo poludjeti”, rekao je Biden u intervjuu za NBC News.

Upitan koji bi ga scenarij mogao potaknuti da pošalje vojsku u evakuiranje Amerikanaca koji bježe iz Ukrajine, odgovorio je kako takvog scenarija nema.

"Kada Amerikanci i Rusi počnu pucati jedni na druge, to je svjetski rat. U vrlo smo drugačijem svijetu nego što smo ikada bili", pojasnio je. Biden je ustvrdio da ako je ruski predsjednik Vladimir Putin "dovoljno nepromišljen da uđe (u Ukrajinu), dovoljno je i pametan da ne učini ništa što bi negativno utjecalo na američke državljane".

Potvrdno je odgovorio na pitanje je li to ikada rekao Putinu. Upitan za pojašnjenje, je li Putinu rekao da će "Amerikanci biti granica koju ne mogu prijeći", Biden je pak rekao kako mu to nije morao reći. Govorio sam o tome. On to zna", rekao je američki predsjednik.

Odvojeno u četvrtak, Sjedinjene Države urgirale su na Amerikance u Ukrajini da odmah napuste državu zbog pojačanih prijetnji ruske vojne akcije protiv Ukrajine, prenosi Reuters. "Ne putujte u Ukrajinu zbog povećane prijetnje ruske vojne akcije i covida-19. Oni koji su u Ukrajini, trebali bi otići sada, komercijalnim ili privatnim putem", priopćio je američki State Department.

Rusija poriče planiranje napada na Ukrajinu, ali je okupila desetke tisuća vojnika na granici s Ukrajinom.