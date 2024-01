Biden će Trumpa nazvati egzistencijalnom prijetnjom za Ameriku

Američki predsjednik Joe Biden, kako javljaju američki mediji, iskoristit će treću obljetnicu napada na američki Kongres 6. siječnja za oštriji napad na svog glavnog konkurenta Donalda Trumpa, kojeg će u svom govoru nazvati egzistencijalnom prijetnjom američkim slobodama i demokraciji. Time će ujedno i započeti formalna Bidenova kampanja za reizbor. Predsjednik Biden najprije će u subotu održati govor u blizini Valley Forgea u Pennsylvaniji, na povijesnom mjestu važne bitke Američke revolucije, nakon čega će dva dana kasnije posjetiti crkvu Mother Emanuel AME u Charlestonu u Južnoj Karolini, gdje je bijeli rasist 2015., u vrijeme kada je Biden bio potpredsjednik SAD-a, ubio devetero ljudi.

Kako poručuju iz Bidenove kampanje, američki birači na predstojećim izborima neće samo birati između dviju suprotstavljenih filozofija vladanja, nego će odlučivati i o zaštiti demokracije i temeljnih sloboda svakog Amerikanca. "Predsjednik Biden izravno će naglasiti da su upravo demokracija i sloboda dvije moćne ideje koje su ujedinile 13 kolonija i da su se generacije u povijesti naše nacije borile i umrle zbog njihove obrane", rekao je Quentin Fulks, zamjenik voditelja Bidenove kampanje, dodajući da će Biden u Južnoj Karolini izraziti zabrinutost zbog porasta političkog nasilja i spremnost da se tom nasilju suprotstavi, spomenuvši slučajeve nasilja bijelih supremacista u Charlottesvilleu, napada na Kongres 6. siječnja i pokolj u Charlestonu.

Prije tri godine tisuće Trumpovih pristaša provalilo je u Kongres, i to na izravan Trumpov poticaj, iako to sada njegovi odvjetnici demantiraju. Trump je na okupljanju uoči zasjedanja Kongresa svoje sljedbenike uputio da marširaju na Kongres, pozivajući ih da se pritom "pakleno bore". Trump je tako pokušao spriječiti potvrđivanje Bidenove izborne pobjede (i svog poraza), na temelju izmišljotine o ukradenim izborima, premda za to nije pružio nijedan uvjerljiv dokaz. Prvi pokušaj sprečavanja mirnog prijenosa vlasti u povijesti američke demokracije završio je tragično, s pet smrtnih žrtava i nizom sudskih postupaka, u kojima su stotine nasilnika kažnjene oštrim zatvorskim kaznama.

Iako je i Trump u međuvremenu optužen zbog pokušaja nasilnog mijenjanja rezultata izbora, a u Coloradu i Maineu su mu zabranili kandidaturu zbog uloge u pokušaju prevrata 6. siječnja 2021., bivši predsjednik nije odustao od širenja laži o ukradenim izborima, što je ujedno i jedna od okosnica njegove kampanje za ponovno osvajanje Bijele kuće. Trump je u velikoj prednosti u utrci za republikansku nominaciju, a ankete mu daju blagu prednost i potencijalnom srazu s Bidenom, tako da se zaoštravanje Bidenove predizborne retorike može shvatiti i kao pokušaj promjene sadašnjih trendova, izrazito nepovoljnih za aktualnog predsjednika. Međutim, ni Trumpova kampanja ne sjedi skrštenih ruku. Desničarski portal Breitbart najavljuje agresivno širenje predizborne bitke na države koje je 2020. osvojio Biden.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Potres i tsunami poharali Japan: Snimka iz zraka otkriva razmjere katastrofe