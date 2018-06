Bez imalo empatije: Snimao selfie sa žrtvom željezničke nesreće

Muškarac je na željezničkom kolodvoru na sjeveru Italije s platforme fotografirao selfie na kojem je hvatao ženu koja je nedugo prije toga ozlijeđena u naletu vlaka, što je potez koji je naišao na veliku osudu, piše u ponedjeljak BBC.

Dok se namještao kako bi uhvatio najbolji kadar, njega je pak slikao fotograf koji je kazao kako su ljudi "u potpunosti izgubili osjećaj etike".

