Beč uvodi rigorozne mjere: Ulaz u klubove, na veće priredbe...samo cijepljeni i oni koji su preboljeli Covid

Bečki gradonačelnik Michael Ludwig je u utorak nakon sastanka sa medicinskim stručnjacima odlučio od 1.listopada dodatno pooštriti mjere zaštite protiv koronavirusa za grad i pokrajinu Beč. Kako je izvijestio javnost nove mjere uvedene 1. listopada vrijediti će prvotno mjesec dana, s mogućnošću produljenja ako će se pokazati potrebnim, a odlučujući će biti razvoj epidemiološke situacije odnosno opterećenje kapaciteta jedinica intenzivne njege u bečkim bolnicama.

Ludwig, koji je i ovoga puta odlučio Beč voditi vlastitim putem, a ne zajedno se dogovarati s preostalih osam austrijskih saveznih pokrajina, rekao je kako su nove mjere nužne kako bi se povećala stopa procijepljenosti stanovnika u austrijskom glavnom gradu: prvenstveno mladih i migranata. Istakao je kako su pacijenti u intenzivnoj njezi sve mlađi, a preko 90 posto njih nije cijepljeno.

Potom je predstavio nove, izuzetno rigorozne mjere, koje su, kako je u večernjem dnevniku austrijske televizije ORF rečeno, uzbunili ne samo mnoge necijepljene Bečane nego i predstavnike krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) inače protivnike cijepljenja. Šef FPÖ-a za grad Beč Dominik Nepp je oštro kritizirao bečku vladu optuživši je da „uvodi obvezno cijepljenje na mala vrata“. Od 1. do 31. listopada u Beču će se primjenjivati sljedeće korona mjere: Do sada je u Beču gotovo svuda vrijedilo „3G-pravilo“ odnosno trebalo je predočiti dokaz da li je osoba cijepljena ili je preboljela koronu ili je svježe testirana i ima antigenski ili PCR test. Od 1. listopada se umjesto „3G-pravila“ uvodi „2,5G-pravilo“ što znači cijepljen, prebolio ili PCR testiran. Antigenski testovi od 1. listopada više ne vrijede kao dokaz i „ulaznica“ u ugostiteljske lokale i na kulturne i sportske priredbe, te za korištenje uslužnih djelatnosti kao što su frizer, kozmetičar, pediker & Co.

U noćne lokale, barove i diskoteke mogu ući samo cijepljeni i oni koji su preboljeli koronu („2G-pravilo“), a za osoblje vrijedi „2,5G-pravilo“, to znači da mora biti cijepljeno, preboljelo Covid-19 ili imati negativan PCR test. Na kulturne i sportske priredbe i druge događaje s više od 500 posjetitelja na otvorenom i u zatvorenom prostoru, bez obzira da li su prethodno označena ili nisu sjedeća mjesta, također vrijedi „2G-pravilo“. Dakle ulazak je dozvoljen samo cijepljenima i korona preboljelima. Jedna od staro-novih mjera je i ponovno obvezno nošenje FFP2 maske za sve kupce u svim trgovinama. Nove mjere se ne odnose na djecu mlađu od 12 godina. Za njih će i nadalje vrijediti antigenski testovi.

Bečki gradonačelnik Ludwig zatražio je od austrijske savezne vlade da uvede odredbu da „3G-pravilo“ bude obvezno i za radna mjesta, istaknuvši kako je on za još strožu odredbu odnosno „2,5G-pravilo“ (cijepljen, prebolio ili PCR testiran). Ludwig je izjavio kako prognoze stručnjaka govore da će zaraza delta sojem koronavirusa doseći svoj vrhunac negdje krajem listopada ili početkom studenoga. Istakao je kako su mjere ciljano usmjerene na mlađu generaciju koja sve češće obolijeva od koronavirusa i završava na intenzivnoj njezi, te migrante nesklone cijepljenju. „Od ponedjeljka smo opet morali odgoditi operacije, a odgodom su pogođeni i cijepljeni“, napomenuo je bečki gradonačelnik, koji smatra kako je razlog tome još uvijek relativno veliki broj necijepljenih, kojima je ukidanjem sadašnjih besplatnih antigenskih testova odaslao jasnu poruku.

