Beč i Donja Austrija produžili lockdown do 2. svibnja. Gradišće još razmišlja

Znam da se radi o nepopularnoj mjeri, ali nužnoj s obzirom na rastući broj pacijenata u jedinicama intenzivne njege, rekao je bečki gradonačelnik Michael Ludwig u ponedjeljak poslijepodne na konferenciji za novinare u Beču izvijestivši da Grad i pokrajina Beč produžuje lockdown do 2. svibnja. Lockdown je već jednom produžen i trebao je završiti 18. travnja i to za tri austrijske pokrajine na istoku Austrije, Beč, Donju Austriju i Gradišće.

Ludwig je pojasnio kako je u današnjem razgovoru s domaćim znanstveno-medicinskim stručnjacima i liječnicima intenzivne medicine utvrđeno da se situacija u jedinicama intenzivne njege u bečkim bolnicama nije poboljšala unatoč dosadašnjeg lockdowna i da aktualne prognoze pokazuju da niti narednih tjedana nije za očekivati popuštanje napetosti.

Bečki je gradonačelnik napomenuo kako je odluka donesena danas kako bi „obični“ i poslovni ljudi imali dovoljno vremena za planiranje svojih aktivnosti, potom pojasnivši danas donesenu odluku i mjere koje obuhvaća.

Škole ostaju zatvorene do 25. travnja i nastava se i dalje odvija na daljinu. Prvi školski dan uživo biti će 26. travnja. Trgovine i uslužne djelatnosti s uskim kontaktom s korisnicima kao što su frizeri, pedikeri, maseri, kozmetičari & CO ostaju i dalje zatvorene do 2. svibnja. Cjelodnevni „policijski sat“ i dalje je na snazi do istog datuma. FFP2 maske obvezne su u svim zatvorenim prostorima i na otvorenom, na pet mjesta odnosno trgova u Beču gdje svakodnevno kola veliki broj ljudi. I dalje je dozvoljeno sastajati se samo s jednom osobom izvan svog domaćinstva. Preporuča se intenzivirati rad od kuće. Testiranja na radnom mjestu se proširuju na veći broj poduzeća i tvrtki. Postrožene kontrole pridržavanja mjera se produžuju do 2. svibnja.

Ludwig je istakao kako je trenutačna situacija „znatno drugačija nego u proljeće prije godinu dana jer sada se vodi borba protiv britanskog soja koronavirusa koji je mnogo aktivniji, zarazniji i opasniji“.

Trenutačno je u bečkim bolnicama hospitalizirano 778 osoba, a u intenzivnoj njezi je njih 245.

„Virus sada također napada mlađe ljude“, pojasnio je bečki gradonačelnik. Izrazio je zadovoljstvo da se „pretežiti broj“ Bečana striktno pridržava zaštitnih mjera.

„To je dobro, pravilno i važno, jer je vezano uz smanjenje broja pacijenata u intenzivnoj njezi“, poručio je Ludwig, napomenuvši kako se dnevno povećava broj pacijenata za 2 do 5 „teško“ oboljelih osoba.

„Situacija nije dramatična, ali je vrlo ozbiljna“, ustvrdio je.

Bečki gradonačelnik je rekao kako je u „uskom dijalogu“ i s pokrajinskim čelnicima Donje Austrije i Gradišća. Donja Austrija je predvečer također odlučila slijediti primjer Beča i ostaje „zaključana“ do 2. svibnja. Gradišće se još nije odlučilo niti oglasilo.

Više o tome kako dalje na istoku zemlje, ali i u cijeloj Austriji znati će se u petak kada se ponovno sastaje austrijska savezna vlada sa stručnim Znanstveno-medicinskim stožerom, predstavnicima oporbe i pokrajinskim čelnicima.