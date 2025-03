BBC analizira: Što Zelenski može učiniti u ovoj situaciji?

Treba li se ukrajinski predsjednik ispričati Donaldu Trumpu? Treba li prihvatiti dogovor o mineralima? - potencijalni su odgovori BBC-a u jutarnjoj analizi onoga što bi Ukrajina trenutno trebala napraviti, nakon što je Trumpova administracija službeno pauzirala svu pomoć Kijevu. Ovaj potez uslijedio je svega nekoliko dana nakon što je svijet svjedočio burnoj svađi Zelenskog i Trumpa u Bijeloj kući, koja je rezultirala naprasnim odlaskom ukrajinskog predsjednika, bez ikakvog potpisanog dogovora.

- Čini se kako Trumpova administracija želi prebaciti krivnju na Zelenskog, i to zato što nije dovoljno puta izrazio svoju zahvalnost. Ovaj nevjerojatan potez pauziranja pomoći očito je osmišljen kako bi se stavio pritisak na ratnog predsjednika i natjeralo ga se na ustupke - navodi se u analizi BBC-a koju potpisuje dopisnica iz Sjeverne Amerike Nomia Iqbal.

No, stvar je u tome što je Zelenski već ranije rekao kako će sve to učiniti. BBC podsjeća da je Zelenski u lanjskom intervjuu naglasio kako bi mogao prihvatiti gubitak ukrajinskog teritorija, u zamjenu da ostatak zemlje uđe u NATO. Ovog mjeseca išao je još dalje - ponudio je svoje mjesto predsjednika u razmjenu za članstvo u NATO-u. Međutim, Trump je Zelenskom u nekoliko navrata, pa i tijekom burnog posjeta, jasno dao do znanja kako ''NATO može zaboraviti''.

U ublažavanju retorike Trumpa prema Putinu i Rusiji, ističe zanimljivo analiza, zasad nije poznato što će Kremlj morati ustupiti. Ovaj potez znakovito je uslijedio na dan kada je Trump najavio svoje obraćanje u Kongresu, mjestu gdje će zasigurno predstaviti poteze učinjene već u prvih mjesec dana administracije.