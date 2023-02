Bačić mora uspjeti, ljudi u kontejnerima nisu poželjna scena za predizbornu kampanju

Obnova privatnih kuća nakon potresa debelo je zapela. Odnosno, novonapravljene zamjenske kuće može se izbrojiti na prste dvije ruke! Debelo je zapelo u procedurama, u birokraciji, u propisima, u političkoj volji. Debelo je zapelo u povlačenju EU novca. I sad je Branko Bačić dao javno i jasno obećanje da nijedan stanovnik kontejnera neće u njima dočekati novu zimu! Hoće li i to obećanje biti ludom radovanje?



Bačić na sve kritike kaže da treba gledati što se sad može napraviti što bolje jer da gdje bismo došli kad bismo samo gledali u prošlost. To je istina, treba napokon zasukati rukave i pobrinuti se za ljude u kontejnerima, ali i za sve druge koji čekaju obnovu. Bačić i ekipa trebaju se fokusirati na ono što im je sad zadatak. No naša je dužnost da upozorimo zašto je do svega ovoga došlo, zašto smo toliko podbacili s obnovom. Bačiću i HDZ-u nije poželjno da se o tome puno govori i piše jer im ne ide u korist.