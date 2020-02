Bačić: Imam Plenkovićevu potporu za kandidaturu za potpredsjednika

Predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije Branko Bačić danas je nakon održane sjednice Županijskog odbora HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije otkrio da ima potporu predsjednika stranke Andreja Plenkovića da se kandidira za potpredsjednika stranke, a konačnu odluku o tome, kazao je, donijet će u idućih nekoliko dana.

- Ja sam u timu s Andrejem Plenkovićem već punih 10 godina i znamo se i vrlo usko surađujemo svih deset godina i tu sam s njime od prvoga dana. Konačnu odluku o tome ćemo donijeti u idućih par dana. Kao što vam je poznato, imam njegovu potporu i bez te potpore ne bih bio ni predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, a jednako tako i on ima moju potporu od prvoga dana kad se kandidirao. Ja sam vjerojatno jedan od prvih koji ga je podržao i 2016. nakon izvanrednih izbora. Prema tome, ta naša suradnja traje već dugi niz godina, a konačnu ćemo odluku donijeti ovih dana. Otvoren sam za kandidaturu, ali o tome ćemo još imati nekoliko sastanaka. Želimo doista izići s timom koji će omogućiti pobjedu i Andreju Plenkoviću i ovakvom njegovom viđenju vođenja Hrvatske demokratske zajednice - kazao je Bačić, prenosi Dubrovački vijesnik.

Kako je kazao, za njega je najbolje rješenje za Hrvatsku demokratsku zajednicu onaj kandidat koji je elektivan na parlamentarnim izborima.

- Jer, posve je logično da osoba koja vodi HDZ mora imati potencijal pobjede na parlamentarnim izborima, a ja sam to rekao. Kad sad gledam sve one koji se kandidiraju na ovim izborima, za mene uopće nema dvojbe da je to Andrej Plenković - zaključuje.

VIDEO Bačić u studiju Večernjeg: Unutarstranački izbori u HDZ-u će biti najdemokratskiji u Hrvatskoj