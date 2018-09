Automobilom se zaletio u ljude - 9 ljudi poginulo, 46 ozlijeđeno

Devet osoba poginulo je kada se u srijedu automobil zaletio u ljude na punom trgu u gradu na jugu Kine, a najmanje 43 osobe su ozlijeđene, objavio je BBC.

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr