Auto se zabio u autobusnu postaju u Njemačkoj, jedna žena poginula

Automobil se danas zabio u autobusnu postaju u gradu Recklinghausenu na zapadu Njemačke, pri čemu je poginula jedna žena, a devetero ljudi je ozlijeđeno. Glasnogovornica policije rekla je da se postoje znaci da se radi o mogućem pokušaju samoubojstva.

Incident se dogodio oko 14.52 h.

#Update: The cause of the accident is not clear yet and the motive of the suspect is at this time not known! The accident happened 2 and an half hours ago. #Video of the scene. And according to news sources one person died in the hospital of the injuries in #Recklinghausen. pic.twitter.com/y7aR9XAgae